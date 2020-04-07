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Новый сервис Укргазбанка – доставка банковских карт домой

7 апреля, 11:46

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Банк также значительно упростил процедуру заказа новой карты

Государственный Укргазбанк ввел новый сервис доставки платежных карт клиентам домой, чтобы украинцам не приходилось во время карантина посещать банковские отделения. Об этом сообщили в финучреждении.

Банк также значительно упростил процедуру заказа новой карты. Теперь это можно сделать не выходя из дома, просто открыв мобильное приложение "Экобанк онлайн" и нажав кнопку "Заказать". Далее клиент выбирает тип карты – виртуальная или пластиковая, валюту продукта (гривна, доллар, евро) и адрес доставки. Все – карточка заказана и уже через несколько дней будет доставлена ​​по удобному для клиента адресу.

И важно – доставка будет абсолютно безопасной и бесплатной. А пока карта будет в пути, клиент уже может пользоваться и управлять средствами на ней, а также свободно рассчитываться ею в Apple Pay и Google Pay. Доставку новой карты можно заказать в любой уголок Украины.

"Сейчас нам очень важно, чтобы у наших клиентов не было необходимости приходить в отделение банка для получения новой карты. Потому что это дополнительный риск и для клиентов, и для наших сотрудников. Будем очень благодарны, если вы останетесь дома и будете пользоваться нашими продуктами онлайн. Мы же позаботились о том, чтобы их выбор был достаточным – запустили виртуальную карточку, недавно продлили срок действия наших карт еще на 3 месяца, а теперь осуществляем доставку новых карточек домой. И важно, что она будет абсолютно бесплатной для клиентов", – отметил Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка.

В то время, когда из-за усиления карантинных мероприятий ежедневно все больше клиентов Укргазбанка переходят в онлайн для безопасного доступа к актуальным для них банковским продуктам, тем не менее есть и клиенты, для которых "физическая" платежная карта остается едва ли не главным доступ к их финансам в банке.

И все же минимум социальных контактов сейчас – максимально эффективная мера в противодействии распространению вируса. А соблюдение условий карантина – крупнейший вклад каждого украинца в глобальную борьбу с пандемией. Главная задача государственного Укргазбанка – максимально дать возможность клиентам оставаться дома, но с полным доступом к банковским продуктам и сервисам. Ответственность каждого и слаженные действия позволят вернуться к привычной жизни как можно быстрее.

Напоминаем, что быстрое и безопасное обслуживание в Укргазбанке можно получить дистанционно – в мобильном приложении "Экобанк онлайн", контакт-центре и Клиент интернет-банкинге для юридических лиц.

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