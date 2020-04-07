Новый сервис Укргазбанка – доставка банковских карт домой

Государственный Укргазбанк ввел новый сервис доставки платежных карт клиентам домой, чтобы украинцам не приходилось во время карантина посещать банковские отделения. Об этом сообщили в финучреждении.

Банк также значительно упростил процедуру заказа новой карты. Теперь это можно сделать не выходя из дома, просто открыв мобильное приложение "Экобанк онлайн" и нажав кнопку "Заказать". Далее клиент выбирает тип карты – виртуальная или пластиковая, валюту продукта (гривна, доллар, евро) и адрес доставки. Все – карточка заказана и уже через несколько дней будет доставлена ​​по удобному для клиента адресу.

И важно – доставка будет абсолютно безопасной и бесплатной. А пока карта будет в пути, клиент уже может пользоваться и управлять средствами на ней, а также свободно рассчитываться ею в Apple Pay и Google Pay. Доставку новой карты можно заказать в любой уголок Украины.

"Сейчас нам очень важно, чтобы у наших клиентов не было необходимости приходить в отделение банка для получения новой карты. Потому что это дополнительный риск и для клиентов, и для наших сотрудников. Будем очень благодарны, если вы останетесь дома и будете пользоваться нашими продуктами онлайн. Мы же позаботились о том, чтобы их выбор был достаточным – запустили виртуальную карточку, недавно продлили срок действия наших карт еще на 3 месяца, а теперь осуществляем доставку новых карточек домой. И важно, что она будет абсолютно бесплатной для клиентов", – отметил Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка.

В то время, когда из-за усиления карантинных мероприятий ежедневно все больше клиентов Укргазбанка переходят в онлайн для безопасного доступа к актуальным для них банковским продуктам, тем не менее есть и клиенты, для которых "физическая" платежная карта остается едва ли не главным доступ к их финансам в банке.

И все же минимум социальных контактов сейчас – максимально эффективная мера в противодействии распространению вируса. А соблюдение условий карантина – крупнейший вклад каждого украинца в глобальную борьбу с пандемией. Главная задача государственного Укргазбанка – максимально дать возможность клиентам оставаться дома, но с полным доступом к банковским продуктам и сервисам. Ответственность каждого и слаженные действия позволят вернуться к привычной жизни как можно быстрее.

Напоминаем, что быстрое и безопасное обслуживание в Укргазбанке можно получить дистанционно – в мобильном приложении "Экобанк онлайн", контакт-центре и Клиент интернет-банкинге для юридических лиц.

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