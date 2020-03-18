Об особенностях работы Группы компаний ДТЭК в период карантинa

С 18 марта для офисных сотрудников вводится удаленный режим работы, отдельные предприятия будут переведены на специальный график работы в условиях карантина

В связи с введением Кабинетом министров Украины карантина, компания ДТЭК приняла ряд превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса на предприятиях компании и минимизацию рисков распространения инфекции в городах присутствия бизнеса.

"Главной задачей для ДТЭК в условиях пандемии является сохранение жизни и здоровья сотрудников ДТЭК и их семей. Мы также обязаны гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат граждан Украины всем необходимым в период ограничительных мер. Понимая ответственность за поставку жизненно важного ресурса – тепла и света – ДТЭК создал штаб для управления ситуацией на предприятиях и эффективного оперативного реагирования в регионах присутствия бизнеса", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. В тренде Сколько потратят на эвакуацию украинцев: названа сумма

Сегодня ДТЭК действует ответственно, решительно и на опережение. Компания вводит превентивные меры, направленные на предупреждение распространения коронавируса на предприятиях. С 18 марта для офисных сотрудников вводится удаленный режим работы, отдельные предприятия будут переведены на специальный график работы в условиях карантина.

Часть бизнесов ДТЭК, такие как YASNO, ДТЭК Сети, будут предоставлять услуги дистанционного обслуживания для своих клиентов.

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