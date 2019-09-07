Официальное видеообращение Игоря Оверко, директора Строительной группы Синергия, по поводу ложной информационной кампании в СМИ

Игорь Оверко от имени СГ "Синергия" обращается к украинским СМИ с призывом не размещать недостоверную и непроверенную информацию о СГ "Синергия"

31 августа 2019 была запущена массированная информационная атака против Строительной группы "Синергия" и в частности ЖК "Синергия Сити". Директор СГ "Синергия" Игорь Оверко в официальном видеообращении опровергает ключевые фейки спланированной заказной кампании, касающиеся:

1. Закрытия проекта "Синергия Сити" в связи с незаконностью строительства и арестом земли.

Размещаем ссылки на всю разрешительно-проектную документацию, подтверждающую законность строительства ЖК "Синергия Сити":

2. Незаконности и сноса объектов "Синергии" согласно видео так называемого "активиста" и псевдосоветника Армена Согомоняна.

Жители сданных в эксплуатацию домов от девелопера СГ "Синергия" имеют право и технические паспорта на квартиры, что является гарантией неприкосновенности их имущества.

3. Национализации недвижимости "Синергии" в счет погашения долгов по налогам и паевым взносам.

За счет паевых взносов СГ "Синергия" город получил в бюджет сумму более 50 млн грн. СГ "Синергия" является ответственным налогоплательщиком и уплатила налогов на сумму более 51 млн.

4. Рейдерских посягательств на СГ "Синергия" Армена Согомоняна, прикрываясь бывшей должностью советника министра МВД.

Также в видео Игорь Оверко от имени СГ "Синергия" обращается к украинским СМИ с призывом не размещать недостоверную и непроверенную информацию о СГ "Синергия".

В случае же несоблюдения этих норм и руководствуясь законодательством Украины по защите репутации компании, СГ "Синергия" заявляет об обращении в суд Украины по каждому такому проявлению псевдоновости.

В случае возникновения каких-либо вопросов по распространенной информации в интернет-ресурсах СГ "Синергия" запустила бесплатную горячую линию 0 800 75 05 25.

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