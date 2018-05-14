Охрана труда и безопасность: ДТЭК Нефтегаз провел ІІІ Научно-техническую конференцию

Ученые и ведущие специалисты обсудили экологичность добычи газа и условия работы сотрудников этой сферы

ДТЭК Нефтегаз провел ІІІ Научно-техническую конференцию по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Конференция была приурочена ко Дню охраны труда и прошла в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка.

Участники конференции обговорили, как инновационные решения способствуют повышению уровня охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Специалисты и ученые обсудили проблемы и перспективы развития пожарной и техногенной безопасности объектов нефтегазового комплекса, обговорили порядок аттестации рабочих мест по условиям труда, современные методы тушения пожаров в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами и другие важные вопросы.

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Конференцию посетили более 100 участников. Среди них – первый заместитель начальника Управления Гоструда Александр Масленко, подполковник службы гражданской защиты Анатолий Стадниченко, руководитель Государственной экологической службы в Полтавской области Вадим Осипенко, глава Полтавского областного совета профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Иван Зосименко, ректор ПолтНТУ Владимир Онищенко, специалисты по вопросам экологии и охраны труда.

Директор по добыче и переработке углеводородов Алексей Раптанов отметил:

"Экологичность и безопасность добычи газа – одна из наиболее актуальных задач газодобывающей отрасли сегодня. Добыча газа не должна происходить любой ценой. ДТЭК Нефтегаз обеспечивает высокий уровень промышленной безопасности на производственных объектах и минимизирует влияние на окружающую среду. Для этого компания использует автоматизированные системы пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, применяет безамбарный способ бурения газоконденсатных скважин, обеспечивает сотрудников лучшими индивидуальными средствами защиты. Мы добываем газ ответственно".

ДТЭК Нефтегаз – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз – Игорь Щуров.

В портфель активов ДТЭК Нефтегаз входят 2 газодобывающих предприятия – ЧАО "Нефтегаздобыча" и ООО "Нефтегазразработка", которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. Объем добычи природного газа по итогам 2017 г. составил 1,65 млрд куб. м, газового конденсата – 54 тыс. т.