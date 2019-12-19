Опасные продукты: что проверки обнаружили в привычной для украинцев еде

В 2019 году украинцы более 5 тысяч раз пожаловались на качество продуктов питания

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Накануне новогодних праздников стало известно, что в течение 2019 года проверки пищевых продуктов в Киеве обнаружили отдельные случаи реализации продукции и сырья с превышением нитратов, фальсификатами, а также – зараженных вредными микроорганизмами. Об этом заявил начальник ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

"Семь процентов пищевых продуктов не соответствуют соответствующим регламентам. В этом году мы получили более 5000 соответствующих обращений граждан относительно недоброкачественных продуктов питания", – заявил Рубан.

По его словам, список продуктов, в которых обнаружили фальсификаты и опасное для здоровья содержание, возглавили мясные и молочные изделия. Далее идут кондитерские изделия и алкоголь.

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"С начала года в 248 учреждениях дошкольного и среднего образования было отобрано более 1,5 тыс. образцов пищевых продуктов и сырья. По результатам лабораторных исследований из отобранных образцов 115 (или 7,64%) имели несоответствие по микробиологическим и другим показателям. При этом кишечную палочку было найдено в 74 пробах, стафилококк золотистый – в 20, листерию – в 3, стерины – в 4, превышение содержания нитратов в овощах – в 6 пробах", – рассказал Рубан.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из магазинов исчезнут продукты с привычными названиями. Украинским производителям феты, пармезана и шампанского придется раскошелиться, чтобы продукты начали узнавать под новыми названиями.

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