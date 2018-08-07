Опубликованы цены на электроэнергию и газ по странам ЕС: итоги дня

ОБЩЕСТВО

30 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

16,5 тыс. легковых автомобилей прошли в июле свою первую регистрацию в Украине, в том числе бывших в эксплуатации – 9,8 тыс. шт. Таким образом, доля импортированных б\у авто на первичном рынке продолжает увеличиваться и составила уже более 59%. Такие данные предоставила ассоциация "Укравтопром". Всего с начала года украинские номера получили 51,6 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а их доля на первичном рынке составила 53%.

81006 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Украине в течение семи месяцев 2018, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибло 1545 человек и 15647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года. Основными причинами ДТП с пострадавшими являются: превышение безопасной скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%) и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (4%).

Открылось 93 новых Центров предоставления административных только в прошлом году. Сейчас в Украине работают 767 центров. Больше всего их на Харьковщине, Киевщине, Львовщине, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

Новый реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства" 3 августа утвердило Министерство здравоохранения. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой их могут получить бесплатно, или с небольшой доплатой. В обновленный реестр лекарств вошел 261 препарат. 59 из них пациенты смогут получать бесплатно. Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 бесплатных.

55461 социально незащищенный житель Киева получит ко дню независимости Украины одноразовую адресную материальную помощь, в том числе и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. Размер помощи от 250 до 900 грн.

С 468 медицинскими учреждениями Национальная служба здоровья (НСЗУ) готова подписать договоры в рамках второго этапа кампании. Это в три раза больше, чем было на первом этапе.

В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными. Об этом сообщил представитель Нацполиции в Одесской области. Местный суд в Одессе избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

ЭКОНОМИКА

На 11 копеек до 27,02 повысил курс гривни к доллару Национальный банк на 8 августа по сравнению с 7 августа.

38 решений приняла в течение января-июля текущего года ГФС о предоставлении плательщикам рассрочки по уплате НДС на импорт оборудования для собственного производства. Общая сумма рассрочки составила 3,55 млн евро и 833,9 тыс. долл. Всего за 7 месяцев текущего года в таможни ГФС поступило 100 заявлений для получения рассрочек. Рассмотрены 96, из которых в 39 случаях оказано из-за несоблюдения обязательных требований, в частности: наличие налогового долга у предприятий, непредставление необходимых документов, отсутствие информации о предмете и сумме контракта. Отозвано плательщиками, которые приняли решение по таможенному оформлению с полной уплатой НДС, 19 заявлений.

Сократились на 1,3% за июль международные резервы НБУ до 17,748 млрд долларов. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долл. 231,6 млн из них – на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированным в инвалюте. Также на объем резервов повлияли интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Активы 25 неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 30 июля по 3 августа продал на сумму 145 млн грн. Из них на 39,71 млн грн проданы права требования по кредитам, на 104,94 млн – основные средства банков. Кроме того, 0,20 млн получено от продажи имущества банков.

Купил 99 млн долл. в первой половине июля Национальный банк путем интервенции по выбору лучшей цены. Однако во второй половине месяца он активизировал продажу иностранной валюты для предотвращения чрезмерных колебаний обменного курса. В результате по итогам месяца было продано 163,3 млн долларов.

Назвал самые пунктуальные авиакомпании Международный аэропорт "Борисполь" в июле, выполняющие рейсы из аэропорта. Лидером стала Air Arabia с показателем пунктуальности в 100%. Belavia, Qatar Airways, Turkish Airlines, Georgian Airways, Wind Rose – 90%. Пунктуальность на уровне 90-70% была у Air Baltic, Air Astana, "Международные авиалинии Украины", Czech Airlines, Adria Airways, Swiss, British Airlines, Air Malta, Ellinair, Austrian Airlines, KLM. Ниже 70%: Air France, Aegean Aviation, Lufthansa, Azur Air Ukraine, El Al, LOT, Iraqi Airways.

МИР

Впервые опубликованы цены на электроэнергию и природный газ по странам ЕС, сделал это "Евростат", статистическое бюро Евросоюза. Благодаря новым данным, заказанным в регламенте (ЕС) 2016/1952, теперь можно рассчитать средневзвешенную цену, которая отражает общее потребление домашних хозяйств. Среди 24 государств-членов, цены на электроэнергию за киловатт*час, оплачиваемый домашними хозяйствами, варьировали от 10 (Болгария) до 28 евроцентов (Бельгия). В подавляющем большинстве стран цена была от 10 до 20 центов. Цена за киловатт-час бытового газа (в тысяче кубов европейского газа примерно 9,5- 0 МВт*час), как правило, ниже, чем цена на бытовую электроэнергию, и в 2017 году она колебалась от 3 (Румыния) до 12 центов (Швеция). В большинстве из 21 государства-члена цена была ниже 8 центов за киловатт*час.

Урожайность овощей резко снизилась об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL). Причина – длительная жаркая и сухая погода на протяжении всего июля на большей части континента. Сегодняшняя ситуация для огородников и производителей овощей – самая серьезная за последние 40 лет, – говорится в заявлении организации. Особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.

Впервые превысило 25 млн человек население Австралии, рост существенно ускорился из-за миграции. В 1998 году правительство страны ожидало, что этот уровень будет достигнут не ранее 2051 года, но при сохранении текущих темпов роста к 2051 году в Австралии будет жить почти 40 млн человек. Естественный прирост сейчас обеспечивает лишь 38% увеличения населения страны, остальные 62% – это мигранты.