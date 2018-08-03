"Органика" не по правилам: в украинские "эко"-продукты кладут консерванты и красители

В Украине появятся штрафы за неправильную маркировку продуктов надписями "эко", "био" или "органик". Согласно новым правилам, все производители, которые поставляют продукты с такой маркировкой, должны получить специальный логотип. Журналисты "Сегодня" выяснили, чего не может быть в составе органического продукта.

Органическими считаются продукты без химических консервантов, красителей и ароматизаторов. Однако у многих производителей "органичность" есть только в названии. Корреспондент "Сегодня" вместе с представителем по правам потребителей прошлась по магазинам, чтобы найти такие товары.

Цена "органических" молочных изделий сразу удивляет. Например, сырковая масса и йогурт стоят вдвое дороже, чем в супермаркете. Только вот в составе есть ароматизаторы и красители.

Колбасу в "эко-магазине" продают по 264 гривен за килограмм.

"Пищевые фосфаты в эко-продукции не могут быть вовсе", – удивляется эксперт, проверяя состав.

На прилавке была и продукция с маркировкой "органик" с зеленым "евро-листком". Подлинность этих товаров должна подтверждаться сертифактом, однако его предоставить не смогли.

По новому украинскому закону, кроме европейской маркировки, производители смогут получить украинский государственный логотип органических продуктов. Для этого нужно будет обратиться в службу сертификации.

"Если мы говорим о производстве растениеводческой продукции, это займет три года переходного периода, после этого, если не будет никаких нарушений, то есть большая надежда, что вы получите органический сертификат", – рассказывает председатель правления Федерации органического движения в Украине Евгений Милованов.

Такой сертификат "органичности" выдают в год. Без документа за продажу продуктов с названиями "био" и "эко" – будут штрафовать. Для юридического лица-производителя, взыскание будет достигать 30 тысяч гривен, а для предпринимателя – почти 20 тысяч гривен.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5448-д "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", принятый Верховной Радой 10 июля.

Сайт "Сегодня" детально разобрался, что изменится, когда закон окончательно заработает.