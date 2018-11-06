Ощадбанк продал через онлайн-аукцион рекордно дорогой лот

Сегодня, 11:53

Торги прошли на условиях добровольной продажи

Логистический центр &quot;Арктика&quot;. Фото: setam.gov.ua
Логистический центр "Арктика". Фото: setam.gov.ua

OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продал самый дорогой лот в своей истории – логистический центр "Арктика" в с. Софиевская Борщаговка. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Стоимость лота составила 195 млн гривен. Прошлым рекордом была продажа комплекса зданий Кузьминецкого кирпичного завода за 170 млн гривен

"Гогистический центр "Арктика" нашел своего покупателя за 195 млн грн. Мы быстро преодолели свой предыдущий рекорд, 170 млн грн, который был установлен лишь несколько недель назад", – отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнев.

"Арктика" – лот добровольной продажи государственного Ощадбанка. Центр был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года и предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров широкого ассортимента. Он обеспечивает предоставление в одном месте полного спектра услуг грузового таможенного комплекса с оформлением партии товара за 24 часа.

На продажу выставлялись объекты нежилой недвижимости общей площадью 21 461,2 кв. м, оборудование и земельные участки общей площадью 4,9752 га.

Напомним, сейчас к продаже через СЕТАМ готовится значительно более дорогой лот – ТРЦ Gulliver. Его цена составляет 18 млрд 176,9 млн грн.
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"Сегодня"

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