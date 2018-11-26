Ощадбанк выиграл международный суд против России по Крыму на 1,3 млрд долларов

Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Международный арбитраж удовлетворил иск государственного Ощадбанка к Российской Федерации о возмещении убытков, нанесенных аннексией Крыма. Требования удовлетворены в полном объеме. Сумма возмещения – около 1,3 млрд долларов", - написал Гройсман на своей странице в Twitter.

Сумма возмещения составит 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

В пресс-службе банка отметили, что после получения решения арбитража банк начнет "все возможные действия для исполнения решения и взыскания денежных средств с Российской Федерации".

"Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире", – отмечается в сообщении Ощадбанка.

Слушание состоялось в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации в отношении убытков, полученных в результате аннексии Крыма.

Напомним, ранее в 2018 году Третейский суд в Гааге вынес решение по делу украинских компаний против РФ относительно возмещения убытков за аннексию Крыма Россией – речь идет о сумме в 159 млн долларов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что всего в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в 1 триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.