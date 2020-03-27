Оснований для дефолта в Украине нет, – эксперт

Эксперт напомнил, что в 2015 году, когда Украина провела реструктуризацию долгов, было, как минимум, три серьезных основания для этого

Сейчас нет никаких оснований для объявления Украиной дефолта. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, передает РБК-Украина.

"Оснований для дефолта нет. В дополнение, если Украина объявит дефолт, то нас просто не поймут", – сказал Паращий.

Эксперт также напомнил, что в 2015 году, когда Украина провела реструктуризацию долгов, было, как минимум, три серьезных основания для этого, в частности: очень плохая ситуация в экономике, связанная в основном с российской агрессией; фактически вымыты золотовалютные резервы; высокий уровень государственного долга относительно ВВП.

Кроме того, отмечает эксперт, мир сочувствовал Украине из-за российской агрессии и был готов разделить наши проблемы и сделать вклад в войну с Россией. Сейчас же ситуация другая и никаких из перечисленных причин нет.

"Сейчас у нас ничего из этого нет. У нас государственный долг к ВВП 50%, не 70%, как было тогда. У нас золотовалютные резервы на очень хороших уровнях. Да, конечно, у нас, как и во всем мире, есть кризис производства, падение ВВП. Но это не является основанием для не то, что дефолта, а просто разговоров о реструктуризации долга. Второе. Сейчас никто не поймет, то есть, у нас нет этого вопроса российской агрессии, потому что вопрос сейчас решается политическими путями. И третье. У нас нет понимания Международного валютного фонда, что нам действительно нужно что-то реструктуризировать. Более того, Международный валютный фонд нам хочет помочь решать экономические вопросы, которые есть. Если мы сейчас объявим дефолт, то это нам вообще ничего не даст", – добавил Паращий. В тренде Доллар и евро в Украине рванули в гору: курс НБУ

Напомним, 27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Она также отметила, что ранее обусловленное финансирование на сумму $ 5,5 млрд может быть увеличено при условии принятия Украиной законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках". Этот закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

Отметим, Национальный банк Украины договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

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