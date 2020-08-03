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Остановка работы "Укрзалізниці" приведет к экономическому кризису, – Найман

3 августа, 12:45

Инна Бабур Инна Бабур

Преодоление коррупции - одна из проблем, которую необходимо решить в "Укрзалізниці", – эксперт

Отсутствие реформ и накопившиеся проблемы в железнодорожной отрасли могут привести к остановке перевозок и экономическому кризису. Об этом заявил инвестаналитик Эрик Найман.

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"Мы понимаем, что остановка железной дороги приведет к экономическому кризису. Потому что это и пассажирские перевозки, и грузоперевозки. Мы сегодня не можем себе представить Украину без железной дороги", – сказал Найман.

"Отрасль железнодорожных перевозок достаточно сложная для частного бизнеса. Остается государство, а для эффективности государственных компаний в Украине традиционно ключевая проблема – коррупция. В "Укрзалізниці" она процветает просто очень махрово. А коррупцию может победить только прозрачность. То есть максимально возможная прозрачность на всех этапах", - объяснил Найман.

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Ранее и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик заявил, что необходима реформа и разделение бизнесов, поскольку нынешняя бизнес-модель компании себя изжила.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первой годовщине президентства, заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Укрзализныця коррупция реформирование
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