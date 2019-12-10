Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Отдохнуть в Турции станет дороже: для отелей ввели новый налог

10 декабря, 08:13

Стало известно, когда гостиницы начнут брать с гостей дополнительные деньги

/ Фото: Pixabay

В Турции вступил в силу закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Сам налог будет введен с 1 января 2020 года. Об этом сообщило местное издание TourismGuncel.

В течение 2020 года налоговая ставка составит 1%, но уже с 2021 года увеличится до прописанных законом 2%. Платить обязаны отели, пансионаты, гостевые дома и все остальные, кто принимает туристов. Налог будет оформляться отдельным документом.

Как отмечается, просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа у турецких властей. Впрочем, ранее в Турции говорили и о 6%-ной ставке туристического налога.

Реклама

При этом, как сообщали ранее новости "Сегодня", турецкий и египетский олл-инклюзив уже привлекает все меньше украинцев:

В тренде
Газ в "нормандском формате": Оржель и Витренко готовы к переговорам с Россией

Напомним, в Украине также действует туристический сбор. C 2019 года базой начисления сбора стало общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки). Ранее базой начисления была стоимость проживания.

Размер ставок сбора устанавливают местные советы. При этом для внутренних туристов ставки не должны превышать 0,5% минимальной заработной платы в сутки (в 2019 году – 20,86 грн), для въездного туризма – до 5% (208,65 грн).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоги отдых туризм Турция туристы отели туристический сбор

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре
В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабреЭкономика
Путин сделал заявление о газовых переговорах с Украиной
Путин сделал заявление о газовых переговорах с УкраинойЭкономика
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решение
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
"Нафтогаз" объяснил "Газпрому", как выйти на нулевой вариант в отношенияхЭкономика
В Украине выросла минимальная пенсия: сколько добавили
В Украине выросла минимальная пенсия: сколько добавилиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...