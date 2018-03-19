Отказ Госгеонедр выставить нефтегазовые месторождения на аукцион может быть коррупционным – Семерак
В Госслужбе геологии ссылались на необходимость оценки влияния на окружающую среду
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак допускает коррупционную причину отказа Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) от выставления нефтегазовых месторождений на аукцион.
Госгеонедр ранее заявил, что первый аукцион по продаже спецразрешений на недропользование в 2018 году пройдет без выставления на него нефтегазовых участков. В службе пояснили, что это произойдет из-за необходимости проведения оценки влияния на окружающую среду.
Отвечая на вопрос относительно этого заявления, Семерак сказал: "То заявление не соответствует действительности. Оно не связано с этим законом. К сожалению, оно ошибочно используется для прикрытия непрозрачных, возможно, коррупционных, действий службой, о которой вы упомянули".
Кроме того, министр подчеркнул, что Госгеонедра нуждается в реформировании, и выразил надежду, что новый руководитель займется ее реформированием. В настоящее время должность главы Госгеонедр вакантна.
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Как сообщалось, первый аукцион Госгеонедр по продаже специальных разрешений на недропользование в 2018 году пройдет без выставления на него нефтегазовых участков. В Госгеонедрах утверждают, что причиной, по которой переносится продажа спецразрешений на нефтегазовые участки, является необходимость проведения оценки влияния на окружающую среду, согласно закону Украины "О нефти и газе".
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