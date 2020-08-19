Покупательские настроения украинцев резко изменились – деньги "улетают" через интернет

Утверждение о том, что "жизнь после карантина уже не будет прежней", – стало фактически девизом для многих жителей не только Украины, но и других стран, в которых были введены жесткие противопандемические меры. Карантин в Украине и многомесячный локдаун внес слишком много изменений в привычный устой жизни людей. Поменялись и привычки украинских покупателей, которые теперь вместо путевок и билетов покупают велосипеды, а доставка любой продукции стала едва ли не топ-запросом в обществе.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, какие товары и услуги пользуются популярностью в Украине этим летом.

На пике популярности палатки и скейтборды

Мы расспросили представителей самых крупных ретейлов в Украине о том, какие товары и услуги были популярны прошлым летом, а какие – сейчас. Оказалось, что гораздо чаще стали покупать товары для отдыха на природе (складные стулья, палатки, рыболовные снасти, садовые столы, гамаки), а вот реже стали заказывать портативные колонки, наушники, дорожные сумки и рюкзаки.

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По данным маркетплейса Prom.ua этим летом почти в 4 раза вырос спрос на такие товары, как складные стулья и столы, а также скейтборды и роллерсерфы.

"В стране набирает популярности внутренний туризм. Также многие переехали на дачу. В итоге онлайн покупают все для дачи, сада, рыбалки и походов или выездов на природу. Больше всего заказывают тенты и палатки. На них тратят около 1,3 тыс. грн. Затем выбирают садовые или складные столы, стулья (760-880 грн), гамаки (400 грн) и поливочные шланги (410 грн). На удочки, спиннинги тратят около 590 грн, на рыболовные снасти — 450 грн, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, летом 2020-го украинцы тратят на 12-17% меньше на товары для дачи и отдыха", – говорит Лилия Овчинникова, руководитель пресс-службы Prom.ua.

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Для детей заказывают батуты, скейтборды и роллерсерфы. В среднем на батуты тратят 5 тыс. грн, а на скейтборды и роллерсерфы – 520 грн.

Технику покупают чуть меньше, но некоторые товары уверенно держатся в топе. В основном заказывают смарт-часы и фитнес-браслеты, а вот портативные колонки и наушники этим летом стали покупать реже. Так, если летом 2019 года на портале было 29 тыс. заказов наушников и гарнитур, то этим летом их всего 19,9 тыс., а число заказов портативных колонок сократилось с 11,3 тыс. до 8 тыс. грн.

Летом люди начали отмечать праздники. Из-за карантина свадебный сезон стартовал позже. Поэтому в интернете заказывали воздушные шары и композиции из них, а также свадебные аксессуары. Средний чек – 250 грн. Интересно, что количество заказов воздушных шаров за год выросло с 3,5 тыс. заказов до 5,8 тыс., а вот свадебные аксессуары покупали реже – 4,1 тыс. заказов в 2019 году и 3,1 тыс. заказов летом 2020 года.

Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии, говорит, что, как и год назад, в июне-июле 2020 года наибольший интерес на платформе OLX у пользователей вызывают автозапчасти и мобильные телефоны. При этом спрос на эти товары за год увеличился на 49% и 22% соответственно.

"Вместе со спросом выросло и предложение. Объявлений с запчастями для транспорта стало больше почти на 43%. Телефонов же от продавцов в этом году +14%, или почти 36 тыс. объявлений. В рейтинг самых интересных товаров летом 2020 ворвались и велотовары. Предложение выросло на 47%, а спрос — на 69%. Среди объявлений, на которые спрос, наоборот, значительно снизился, ожидаемо оказались билеты, на которые откликнулись на 81% меньше, чем прошлым летом. Интерес пользователей некритично уменьшился к некоторым маркам автомобиля", — поясняет Сыроватко.

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что в целом спрос на изделия украинских мастеров вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Топ популярных изделий возглавляют аксессуары: браслеты и кулоны, кожаные кошельки и пояса, тканевые маски для лица. Украшения чаще всего заказывают в бохо-стиле, с вставками из натуральных камней и вулканической лавой.

"Этим летом вырос спрос на авторские товары для дома и мыло ручной работы. Скорее всего, люди стали больше проводить времени дома, поэтому стараются создать уютную атмосферу — выбирают оригинальные кашпо для цветов, флорариумы, настенные панно и ароматизированные свечи в бетоне. А мыло популярно благодаря ухаживающим свойствам — сейчас надо чаще мыть руки, а оно не сушит кожу", — рассказывает Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров Crafta.ua.

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Доставка лекарств и ремонт бытовой техники

Что касается популярных услуг, то чаще всего этим летом украинцы нуждались в доставке лекарств и ремонте крупной бытовой техники (на 2 тыс. заказов больше, чем летом 2019 года). Чаще всего специалистов нанимали, чтобы отремонтировать стиральные и посудомоечные машины, микроволновки, пылесосы и холодильники. Однако самая популярная услуга – установка кондиционеров – 3,4 тыс. заказов за первые два летних месяца.

Так, на сайте Kabanchik.ua за июнь и июль на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники украинцы потратили 4,9 млн грн – на 42 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот на доставку лекарств в среднем украинцы тратят 230 грн., за лето 2020 года в общей сложности на эту услугу потратили 93 тыс. грн.

"Несмотря на ослабление карантина, многие по-прежнему предпочитают воздерживаться от лишних контактов и заказывают доставку онлайн, а желание поскорее получить права объясняется опасением введения осенью второй волны карантина. Ведь в этом случае в стране снова могут ограничить работу общественного транспорта", — рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

У мастеров по установке и ремонту дверей за июнь и июль было 1500 заказов, на 14% больше, чем в прошлом году. Рост спроса связан со стартом строительного сезона, который должен был начаться весной, но опоздал из-за карантина. Средний чек за их услуги не изменился – 1270 грн.

Весной во время карантина курьерские услуги были одни из самых востребованных, но после его ослабления и запуска общественного транспорта, летом спрос на них просел на 30% – с 3,9 тыс. до 2,7 тыс. заказов. Однако средний чек по-прежнему на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года – 156 грн.

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Заказы на уборку квартир просели на 44% – 1400 заказов, а услуги химчистки – на 27%. В среднем за них платят 540 грн за заказ.

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Средние расходы на покупки в Сети

На портале Crafta.ua в среднем на один заказ тратят 505 грн (на 10% меньше, чем летом 2019). Это связано с тем, что стали больше покупать недорогие товары: тканевые маски для лица, материалы для творчества.

Игорь Сыроватко отмечает, что из 172 категорий товаров на их сайте средний чек снизился в 84, а вырос в 83 категориях. Наибольший прирост коснулся аксессуаров для планшетов и электронных книг. Средний чек в категории этим летом вырос на 39% и составил 595 грн. На 34% увеличился средний чек для комплектующих к компьютеру. В топе товарных категорий, где наблюдается подъем, в основном электроника, товары для хобби и спорта, а также "мода и стиль".

"В ТОП-10 категорий, где средний чек вырос больше всего, попали также стационарные телефоны, аксессуары для игр и приставок, запчасти для телефонов, предметы для водных видов спорта, фильтры для воды и средства по уходу. Если говорить об изменениях в сторону уменьшения, то товарами-лидерами стали свадебные платья — минус 52%. Средний чек на них этим летом составил 1147 грн. Несмотря на то, что сумма покупок стала ниже, спрос при этом оставался довольно высоким. В сравнении с прошлым годом в июне-июле 2020 года на свадебные платья откликались на 136% чаще. На 42% также упал средний чек электронных сигарет и вапорайзеров", — говорит руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии.

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