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Парламентский комитет по энергетике поддержал кандидатуру Буславець на пост министра – нардеп

30 марта, 21:36

По словам нардепа, комитет будет рекомендовать Ольгу Буславець на должность министра энергетики и защиты окружающей среды

Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ на своем заседании поддержал кандидатуру Ольги Буславець на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщил член комитета Сергей Нагорняк.

"На комитете поддержали кандидата (Ольгу Буславець – ред.). И комитет будет рекомендовать. Но, к сожалению, этот вопрос сняли с рассмотрения повестки дня сегодня", – сказал Нагорняк.

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Напомним, на сегодняшнем внеочередном заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил исключить из повестки дня Рады вопрос о назначении Ольги Буславець главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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