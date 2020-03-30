Парламентский комитет по энергетике поддержал кандидатуру Буславець на пост министра – нардеп

По словам нардепа, комитет будет рекомендовать Ольгу Буславець на должность министра энергетики и защиты окружающей среды

Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ на своем заседании поддержал кандидатуру Ольги Буславець на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщил член комитета Сергей Нагорняк.

"На комитете поддержали кандидата (Ольгу Буславець – ред.). И комитет будет рекомендовать. Но, к сожалению, этот вопрос сняли с рассмотрения повестки дня сегодня", – сказал Нагорняк.

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Напомним, на сегодняшнем внеочередном заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил исключить из повестки дня Рады вопрос о назначении Ольги Буславець главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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