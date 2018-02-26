Пенсии украинцев выросли: Пенсионный фонд назвал итоговые цифры

Средняя пенсия в Украине в течение 2017 года выросла 35,7%, или на 652,15 грн. Об этом свидетельствуют данные отчета Пенсионного фонда (ПФ).

"Средний размер пенсии в течение года вырос на 652,15 грн (35,7%) — с 1828,31 грн по состоянию на 1 января 2017 года до 2480,46 грн по состоянию на 1 января 2018 года", – отметили в ПФ.

В течение 2017 года размер пенсии повышался дважды:

с 1 мая 2017 года в связи с изменением прожиточного минимума. Пенсия увеличилась у 8,2 млн пенсионеров, или у 68% общей численности пенсионеров. Минимальная пенсия по возрасту выросла на 5,2%.

с 1 октября 2017 года осовременены пенсии 10,2 млн человек, или 90% общей численности пенсионеров. Минимальный размер пенсии по возрасту увеличен с 1312 грн до 1452 грн, или на 140 грн.

Как сообщалось, каждый третий украинец получает пенсию, при этом большинство – "минималку". Пенсии выше 10 тысяч грн получают только 19 тысяч пожилых людей. А более 20 тысяч грн выплачивают только 800 украинцам. Самый богатый пенсионер – военный летчик и Герой Украины – ежемесячно получает 58 тысяч грн.

В 2018 году правительство намерено продолжить реформирование пенсионной системы. Так, некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2018 года, другие будут внедряться на протяжении года. Сайт "Сегодня" ранее рассказал о главных изменениях для пенсионеров в 2018 году.