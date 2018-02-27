Пенсии военным вырастут в три этапа: озвучены подробности

Повышение пенсий военным в Украине состоится не одномоментно, а в три этапа. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

Перерасчет будет проводиться 498 тысячам военным пенсионерам.

Первый этап стартует в текущем году "задним числом" – с 1 января. Ожидается, что пенсии вырастут в среднем на 1500 гривен. Второй этап запланирован на 1 января 2019 года – "плюс" 750 гривен в среднем. Третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен. Рева отметил, что благодаря этому выплаты военнослужащим должны вырасти в два раза.

Все действия правительства будут основываться на возможностях Пенсионного фонда.

"В этом году мы планируем собственных поступлений в Пенсионный фонд 208-210 млрд грн. Перед нами стоит задача – выплатить пенсии, которые были повышены с 1 октября 2017 года. Однако у нас есть ресурс в пределах 7 млрд гривен, мы его должны использовать для повышения пенсий военным на первом этапе в текущем году. ... Поэтапное увеличение пенсий мы будем осуществлять с учетом наших финансовых возможностей", – сказал Рева.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также заявлял, что при повышении пенсий военным в Украине должна быть изменена система распределения выплат в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях. Этого не предусматривает решение правительства – нужно, чтобы соответствующие изменения одобрил парламент.