Пенсионный фонд уходит в онлайн

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Фото: Анатолий Бойко

На днях состоялось заседание парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, на котором обсуждалась работа Пенсионного фонда Украины и планы на будущее. На круглом столе, в частности, говорилось о том, что сегодня продолжается третий этап реорганизации органов ПФУ, который предусматривает оптимизацию кадров и централизацию функций на уровне главных управлений Фонда. Поскольку под "оптимизацией" обычно подразумеваются сокращения штата, эта информация вызвала обеспокоенность. Во многих офисах Пенсионного фонда до сих пор большие очереди, и люди волнуются, что после "оптимизации" попасть к инспектору станет еще сложнее.

Как уже писал сайт "Сегодня", "Стратегия модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года", принятая в 2016 году и рассчитанная на период до 2020-го, предполагает, в частности, упразднение территориальных отделений ПФУ и сокращение численности сотрудников. Однако, если посмотреть на количественные показатели, становится понятно, что глобального сокращения сотрудников (и отделений) не предусмотрено. Так, одним из индикаторов реализации "Стратегии…" является такой: уровень сокращения численности работников в территориальных органах ПФУ к 2017 году – на 10%, к 2020-му – на 15%.

При этом "Стратегия…" предполагает проводить сокращение численности работников "в соответствии с темпами внедрения новейших информационных технологий и технического переоснащения территориальных органов Пенсионного фонда". А средства от оптимизации штатной численности персонала направить на увеличение уровня оплаты труда оставшихся сотрудников.

Как объясняют эксперты, отделения Фонда ликвидируют только как самостоятельные юридические единицы. После реорганизации большинство инспекторов продолжат вести прием граждан по старым адресам. Однако подчиняться они будут не начальнику территориального управления, а руководителю Главного управления.

Например, в Киеве реорганизация системы пенсионной службы уже произошла. Если раньше каждое районное управление было фактически самостоятельной единицей, имело своего начальника и собственные вспомогательные службы, то теперь все отделения ПФУ подчинены Главному правлению г. Киева. При этом количество офисов, где принимают пенсионеров, не уменьшилось. Однако, как рассказала нам сотрудница одного из офисов ПФУ, штат сократился. Но прежде всего – за счет руководящего состава.

"Теперь нет такого, что у каждого района отдельное управление и в каждом - свой начальник. А есть одно Главное управление города Киева и один начальник, который руководит всеми отделениями. У нас уже прошла не одна оптимизация, и этот процесс продолжается. Сокращают отделы, объединяют. Сокращение касается в основном руководителей. Кого-то увольняют, кого-то переводят в другие районы, на другие должности", – рассказывает она.

Как рассказал на круглом столе в профильном комитете ВР глава правления ПФУ Евгений Капинус, на 1 января 2019 года реорганизация прошла в 8 регионах. В марте началась централизация в 15 других главных управлениях. Там также обещают не упразднять отделения, в которых сотрудники загружены работой на 100%. Более того, Пенсионный фонд в рамках реорганизации начал открывать отдаленные рабочие места для сотрудников Фонда, в том числе в ОТГ, жители которых раньше вынуждены были ехать в райцентр, чтобы попасть на прием к инспектору по пенсионным делам.

Качество услуг должно повыситься

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова считает, что в последние три года в работе Пенсионного фонда произошло много позитивных изменений.

"Принята Кабинетом министров и выполняется Стратегия развития ПФУ, создана централизованная информационная платформа с возможностями создания "личного кабинета" для каждого гражданина, работает колл-центр", – перечисляет она плюсы.

"Сокращение штата как следствие изменение внутренних процедур на более модерновые" Галина Третьякова также считает правильным шагом. Но вместе с тем обращает внимание, что существуют "тенденции насчет ликвидации ПФУ без создания альтернативных механизмов обслуживания пенсионеров".

"Они должны, когда что-то сокращают, создать структуру, которая будет обслуживать граждан, предоставлять public services, общественные услуги, который притом должны быть более качественные, чем раньше", – подчеркивает Галина Третьякова.

Ряд шагов в этом направлении уже сделано, считает эксперт. Это, например, создание информационного портала, который дает пенсионерам возможность задать вопрос, получить справку или информацию дистанционно, не приходя в отделение. Также пенсионеры могут получить консультацию по телефону в колл-центре вместо того, чтобы идти в отделение.

"Кстати, после создания централизованной системы пенсионных дел не обязательно приходить в свое отделение по месту регистрации. В связи с тем, что создана централизованная система, мы отменили в законодательстве норму, что человек должен общаться исключительно со своим районным отделением. Вы можете обслуживаться в том отделении, где вам удобно", – говорит она.

В будущем офисы ПФУ практически не будут принимать людей

Одним из направлений реорганизации работы Пенсионного фонда является цифровизация и диджитализация. Так, в настоящее время пенсионные дела оцифрованы. Именно благодаря этому пенсионер теперь имеет возможность обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, а не только по месту регистрации. Планируется дальнейшее усовершенствование портала пенсионных услуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/ . В "Стратегии модернизации и развития пенсионного фонда Украины на период до 2020 года" также записан пункт о внедрении технологии индивидуально-массового электронного информирования граждан по вопросам пенсионного обеспечения. Уже сейчас пенсионеры могут записаться к инспектору ПФУ по интернету, в электронной очереди. Они также могут получать извещения о назначении пенсии, об изменении ее размера после перерасчета в виде СМС-сообщений на мобильный телефон (а к 2020 году предполагается таким образом информировать пенсионеров о каждом изменении пенсионных выплат). А в дальнейшем работу с людьми планируется все больше и больше переводить в дистанционный режим.

Например, ежегодный перерасчет пенсий уже проходит в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно приходить к инспекторам и приносить какие-либо документы, чтобы получить повышенную пенсию. Однако пока существует и ряд категорий пенсионеров, которым автоматический пересчет пенсий не делается. И им до сих пор нужно добиваться перерасчета, лично приходя в отделение и принося документы.

Однако, как рассказала нам сотрудница одного из офисов ПФУ, уже начиная с октября в ПФУ все перерасчеты будут происходить не в ручном, а в автоматическом режиме. С этого времени заявления от визитеров, написанные от руки, просто не будут принимать. По крайней мере в Киеве. Всю необходимую информацию инспекторы будут получать из своей базы данных.

Кроме того, поговаривают, что вскоре начнется реализация пилотного проекта, который предусматривает перевод в электронную форму вообще всех взаимоотношений пенсионеров и сотрудников ПФУ. Он должен стартовать с Киева, где уровень обеспеченности интернетом наивысший. Если сейчас первичное назначение пенсий и ряд других вопросов решаются только при личном визите, то после запуска этого проекта все можно будет делать через интернет.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине участились нападения на пенсионеров.

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