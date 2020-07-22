Петиция шахтеров об увольнении Геруса набрала более 25 тыс. подписей

Петиция шахтеров об отставке Андрея Геруса с должности главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг собрала на сайте Офиса президента 25 613 подписей из необходимых 25 000 и передана на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Офиса президента, пишет "РБК-Украина".

Петиция зарегистрирована Леонидом Шебановим в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его в искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства.

"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не разрушилось практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров – в шахтерских городах жизнь остановится", – говорится в тексте петиции.

Напомним, с 30 июня по 10 июля в Киеве проходили акции протеста шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и способствовать возобновлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" по указанию Офиса президента и при посредничестве Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ("Роттердам+").

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Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя. Впрочем, по словам народного депутата, председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, проблема сбыта украинского угля до конца не решена и забастовка шахтеров может возобновиться в конце августа.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство относительно злоупотреблений на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытия импорта тока из России.

Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт, по мнению экспертов, а также Минэнерго, привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

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