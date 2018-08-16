По Киеву пронесся ночной ураган, а в США больше всего получают врачи: итоги дня

ОБЩЕСТВО

43 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

200 деревьев, пять опор линий электропередач были повалены в Киеве во время ночной грозы. По данным КГГА, никто из киевлян не пострадал.

187 тыс. гривен затратила Киевская городская государственная администрация на организацию мероприятий по случаю 27-летия независимости Украины 24 августа. Эти средства будут направлены организацию церемонии возложения цветов возле памятника Тарасу Шевченко и праздничного мероприятия возле здания КГГА.

Большинство жителей украинских городов с населением более 1 млн человек считают себя патриотами и гордятся, что они украинцы, а в празднование Дня Независимости вкладывают смысл независимости от какого-либо государства и дань традиции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко совместно с Институтом анализа и прогнозирования при поддержке Киевского пресс-клуба. Больше гражданином Украины, нежели жителем своего города считают себя львовяне (59% и 26% соответственно), в то же время, харьковчане и одесситы больше воспринимают себя больше как жителя своего города, чем украинцы (45% и 39% соответственно в Харькове и 43% и 38% соответственно в Одессе).

Лишь 52% выпускников в 11 классе в ходе ВНО смогли справиться с заданием, с которым должны были работать в 7-8 классе – это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат.

17 августа откроется ежегодная выставка цветов, посвященная Дню Независимости, на Певческом поле (Печерский ландшафтный парк) в Киеве. В этом году экспозиция носит название "Волшебный украинский миф". Выставка будет работать до 16 сентября.

891 иск для приостановки эксплуатации объектов направила в суд Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по результатам проверок объектов по всей стране на предмет соблюдения требований техногенной и пожарной безопасности. Из этих объектов: 272 торгово-развлекательных центра, 63 больницы, 556 детских садов и школ.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 22 копейки до 27,67 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 17 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 августа.

На 18,6% больше задекларировали крупнейшие налогоплательщики в январе-июне налога на прибыль по сравнению с первым полугодием 2017-го – 37,2 млрд грн, сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков. При этом сумма убытков сократилась на 42,7 млрд грн или на 8,9%. С 357 до 338 уменьшилось количество убыточных субъектов хозяйственной деятельности (без учета банковских учреждений).

Увеличились на 15% поступления от таможенных платежей в бюджет за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 195,3 млрд грн, тогда как в прошлом месяце к июлю-2017 этот показатель возрос на 18% – до 31,9 млрд грн, сообщила ГФС.

Повысило на 1 млн тонн министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе прогноз урожая кукурузы в Украине в 2018 году по сравнению с июльским прогнозом – до 31 млн тонн. Прогноз экспорта кукурузы на 2018/2019 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) увеличен на 0,5 млн тонн – до 24,5 млн.

650 млн долл. на такую сумму Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления. Эта гарантия поможет заимствовать около 800 млн долл. на внешних рынках.

50,1 млрд грн позаимствовал с начала года Пенсионный фонд у государственной казны, а вернул – 40 млрд грн. Больше всего ПФ занимал в январе и июне этого года – 10,2 и 10,4 млрд грн соответственно.

МИР

350 американских новостных изданий намерены в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы и против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ.

Вырос по итогам 20-го месяца подряд объем японского экспорта в июле, однако темпы оказались ниже прогнозных. Дефицит внешнеторгового баланса в прошлом месяце составил 231,2 млрд иен (2,08 млрд долл.) по сравнению с профицитом в размере 721,4 млрд иен в июне. Экспорт вырос на 3,9% относительно того же месяца прошлого года.

Прямые инвестиции в 15 млрд долл. Эмир Катара пообещал Турции.

Врачи возглавили рейтинг самых оплачиваемых профессий в США – средняя зарплата 195,8 тыс. долл. в год. Далее идут менеджеры аптек – 146,6 тыс., фармацевты – 127,1 тыс., архитекторы предприятия – 115,9 тыс., корпоративные советники – 115,6 тыс., разработчики программного обеспечения – 108,9 тыс., практикующий медперсонал – 107,5 тыс., архитекторы программного обеспечения – 105,3 тыс. долл.

Пройдет 14 августа матч за Суперкубок УЕФА в 2019 году на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле, где встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.