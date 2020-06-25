По пути Роттердам+: как МВФ помогает Украине завершить реформы

Реформы МВФ на рынке газа Украины дают плоды – цена для населения снижается, а коррупционные схемы осложняются. Урегулировать ценовую ситуацию на газ удалось благодаря введению формульного подхода ценообразования. Формула, известная как "Амстердам+" (полный аналог "Роттердам+" в угле в 2016-2019 гг.) позволила формировать цену для населения на прозрачных условиях. К тому же это удачно припало на период низких цен на газ в мире. Формула стала мостиком к открытию рынка, которое должно произойти в июле-августе 2020 г.

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В июне цена газа для населения снова снизилась. Она составит всего 2,14 грн за кубометр, что на 6% дешевле, чем было в мае (к тарифу для населения традиционно добавляется НДС, затраты на транспортировку магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов).

Такая удачная для населения тарифная динамика стала возможна благодаря тому, что с февраля текущего года цена газа для населения определяется по формуле "Амстердам+". Ее внедрил Кабмин Алексея Гончарука, а затем нынешний премьер Денис Шмыгаль согласовал ее в новом меморандуме с МВФ. Формульный подход предполагает, что цена газа определяется на бирже в Нидерландах и к ней добавляются затраты на доставку "голубого топлива" в Украину.

Таким образом весь газ, в том числе произведенный в Украине, ориентируется на один ценовой показатель.

Такая же формула – "Роттердам плюс" – действовала для расчета стоимости угля для выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях в период 2016–2019 годов. Формула аналогично газовому подходу предполагала, что цена угля берется с хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен и к ней включается стоимость доставки угля в Украину.

Формула действовала до 1 июля 2019 года – пока не был введен рынок электроэнергии. После его запуска и ряда коррупционных схем и административных вмешательств цена угля и электроэнергии выросла, что стало одной из причин кризиса в энергетике.

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Долгие годы МВФ проталкивает реформы лишь в рынке газа в энергетическом секторе страны. Непопулярные решения двух Кабминов при Порошенко и далее внедерение формульного ценообразования уже Зеленским, были частью бескомпромиссной политики Фонда. Оказывалось сумасшедшее давление, которое не позволяло победить политическому популизму. Даже несмотря на постоянные нападки популистов в лице Тимошенко и Медведчука, которые хоть и приследуют разные цели, но на каждом этапе саботировали реформы рынка газа.

Внутренние препятствия

В конце мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление от 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона №264-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Среди подписантов были Медведчук и Тимошенко.

Как отмечает глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, этот иск угрожает транзиту газа через Украину. В случае, если Конституционный суд удовлетворит ходатайство группы народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко и Виктором Медведчуком и признает неконституционным закон об анбандлинге "Нафтогаза", российский "Газпром" сможет разорвать договор на транзит газа через Украину.

"После этого, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у "Оператора ГТС" сертификацию. Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", – сказал Коболев.

Недавно глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк сообщил, что власти придется краснеть за то, что Украина не сможет с 1 июля отменить положение специальных обязательств (ПСО) и перейти к следующему этапу в газовой реформе. Поэтому НКРЭКУ прогнозирует, что действие "Амстердам+" еще на месяц. Реклама "Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее, никто не опускает руки", – добавил глава НКРЭКУ.

Здесь важно уточнить, что Украина обязалась отменить ПСО с 1 июля в рамках меморандума с Международным валютным фондом о финансовой помощи, которая в целом составит $5 млрд.

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Будь то 1 июля или 1 августа, рынок газа в Украине заработает. Пятилетний маршрут был успешно пройден благодаря жестким стимулам МВФ.

Бедный угольный родственник

В свою очередь, на рынке электроэнергии, с которым тесно связана угледобыча, катастрофическое положение. Добыча угля упала на 40%. Большинство шахт были вынужденно остановлены. Шахтеры наконец пришли в Киев и постучались в двери ОП. Президенту пришлось успокаивать шахтеров.

Проблемы, как говорят эксперты, в том, что рынок, который пришел на смену периоду действия формулы "Роттердам+", был полностью свернут к ручному регулированию. На это же указывает еще с осени 2019 г. Секретариат европейского Энергосоообщества.

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Показательно, что реформы в электроэнергетике никогда не толкались МВФ. Все же размер платежки за электроэнергию всегда был в разы меньшим в сравнении с газом. И из-за отсутствия внимания МВФ к электроэнергетике за это время на рынке электроэнергии случился самый глубокий кризис в истории независимой Украины. Его создателем, по мнению депутатов Алексея Кучеренко, Михаила Волынца, Михаила Бондаря и многих других, стал бывший противник формулы "Роттердам+", а теперь глава Комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, который с помощью медиахолдинга 1+1 создал мифы относительно формулы, которая один в один повтяряет газовую формулу "Амстердам+".

Именно из-за поправок Геруса в закон о рынке электроэнергии были внесены изменения, которые открыли убийственный для украинских энергопредприятий импорт тока из РФ. Дальше на "Центрэнерго" был назначен "понятный" олигарху Игорю Коломойскому менеджмент, из компании начали выкачивать деньги с помощью российского угля, наращивая долги перед щахтерами госпредприятий. Также подконтрольное Герусу руководство в НКРЭКУ игнорирует проблемы более 15 млрд грн долгов за зеленую энергию.

При этом НАБУ и САП продолжают вести дело, которое якобы говорит о незаконности формулы "Роттердам плюс" и нанесении убытков государству в размере 19 млрд грн. Примечательно, что у обоих органов есть претензии лишь к элементу включения доставки угля, а не в целом к "роттердаму". Ведь именно под такой же, но газовой формулой "Антверпен плюс", в меморандуме с МВФ поставили свои подписи президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

Соответствуя такой логике, НАБУ может предъявить претензии Зеленскому за подписание меморандума с МВФ, в котором согласована цена газа для населения по импортному паритету – с учетом доставки из европейских хабов, считает экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Самый главный риск – НАБУ в нужный им момент может предъявить претензии и самому Зеленскому в следующем духе – импортный паритет в газе необоснован, транспортные затраты документально не подтверждены и так далее...", – написал с сарказмом Вовк.

По его словам, НАБУ может так поступить уже этой зимой – как только газ как товар вырастет в 2 раза от текущего уровня. В то же время Вовк подчеркнул, что длительное рассмотрение дела о формуле "Роттердам+" в судах лишь подтверждает ее правомерность и обоснованность.

Очевидно, что МВФ вслед за завершением реформы рынка газа возьмется за электроэнергетический рынок. Иначе, в стране реформы не даются.

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