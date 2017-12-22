Почем теперь накрыть "поляну" под новогоднюю елку: по-бедному, по-среднему и по-богатому

До Нового года осталось 9 дней, и многие подсчитывают финансы, необходимые для накрытия праздничной "поляны". "Сегодня" тоже внесла свой вклад в эту арифметику, прикинув, почем обойдутся три варианта меню из основных блюд, рассчитанных на разный кошелек: от самого скромного до достаточно объемистого.

Наш стол рассчитан на компанию из шести взрослых человек: троих мужчин и трех женщин, которые не являются вегетарианцами и трезвенниками, короче, среднестатистических украинцев. Как видно из инфографики, в каждое из меню вошло шампанское, крепкое спиртное, сок, неизменный оливье, холодные и горячие закуски.

Бюджетно

Отличие рецепта оливье здесь прежде всего в том, что салат нарезан из недорогой колбасы и диетического майонеза. Шампанское мы взяли приготовленное методом ускоренной шампанизации, коньяк заменили на водку. Но даже в этом случае получилось дороже примерно на 20%, чем год назад, или на 180 грн. Цены выросли прежде всего из-за выпивки, так как в декабре 2016 г., к примеру, бутылка дешевого шампанского стоила 65 грн, а в декабре 2017-го — уже 85 грн (+30%), бутылка водки, соответственно — 55 грн и 80 грн (+45%). В пределах годовой инфляции на продукты (16%) повысились цены на колбасный сыр, полукопченую колбасу 1 сорта, а вот икра "для бедных" подорожала всего на 12%, а рыбные консервы — на 10%. Если устроить застолье в складчину, с каждого придется по 155 грн, или 5% минимальной зарплаты.

Стандартно

В "среднестатистический" салат оливье мы положили "варенку" высшего сорта, жирный майонез, поэтому продукт оказался на 25% дороже. Да и пятизвездочный коньяк стоит вдвое больше, чем "беленькая" (как и год назад). Остальные продукты тоже не из самых дешевых. Особенно подорожал твердый сыр: если в декабре 2016 г. сыр шестимесячной выдержки украинского производства можно было купить за 150 грн/кг, то теперь — не менее чем за 220 (+46%), а сырокопченую или сыровяленую колбасу со 100% содержанием мяса, соответственно — за 200 и 250 грн (+25%).

Выросла в цене и качественная красная икра, тоже примерно вполовину. А вот гусятина достаточно доступна: 4-килограммовая тушка обойдется на рынке в 320 грн, плюс яблоки и другие специи, это на 10—12% дороже, чем год назад. Скидываться на стол придется по 483 грн.

"По-богатому"

Очевидно, что пределы "разгуляя" рассчитать сложно, поэтому мы сделали упор на самые распространенные деликатесы: мясную нарезку, французский твердый сыр, икру высшего сорта и в большом количестве, которые стоит употребить под элитные спиртные напитки вроде шампанского известной марки и коньяка многолетней выдержки. Наш мониторинг винных бутиков показал, что шампанское почти не подорожало (+2%), а коньяк даже подешевел.

По словам продавца одного из бутиков Ивана Шевцова, снижение цен на элитные напитки вызвано тем, что они были серьезно переоценены в прежние годы и не находили сбыта. Остальные деликатесы подорожали,как разъяснил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, из-за роста курса доллара. В итоге застолье обойдется почти в 5 тыс.грн на человека.

Что попробовать: устрицы и сыры

Как рассказала нам гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, новогоднее меню из года в год меняется мало: сырная и мясная нарезка, горячее мясное блюдо, салаты. Тем же, кто хочет на праздники попробовать чего-то необычного, советуют несколько вариантов.