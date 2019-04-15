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Польша отказалась вводить евро

Сегодня, 10:22

Качиньский подчеркнул, что от перехода на евро выигрывают только самые сильные экономики

Фото: Pixabay

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что в стране еще рано вводить евровалюту.

"Мы должны подождать. И на это нужно много лет. Мы должны выровнять уровень экономики Польши не только со среднеевропейским – этого будет недостаточно, а с Германией", – сказал Качиньский.

Он подчеркнул, что от перехода на евро выигрывают только самые сильные экономики.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, привел примеры соседних с Польшей Литвы и Словакии, которые больше потеряли, чем выиграли от перехода на евро. Также он заявил, что оппозиционная партия "Гражданская платформа" ставит целью введение евро в Польше. Политики "Гражданской платформы" заявляют в ответ, что ничего подобного не планируют.

Отметим, что Польша взяла на себя обязательства по введению евро, вступив в Европейский Союз. Но в договоре о вступлении страны в ЕС не указана дата введения в обращение общеевропейской валюты.

Напомним, Польша намерена получить от Германии компенсацию за Вторую мировую войну. Депутат от правящей в стране партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак считает позором, что этот вопрос не поднимался последние 30 лет.

По его словам, Берлин должен выплатить 900 млрд долларов.

Оо репарациях в Польше заговорили летом 2017 года. Сначала министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарации со стороны Германии. В то же время Польша определилась с размером репараций от Германии.

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Тег деньги, экономика, Польша, валюта, евро

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Источник:

Польское радио

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