Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?

Благодаря новым нормам, лица до 26 лет будут получать более высокую зарплату

С 1 августа 2019 в Польше вступил в силу закон, освобождающий молодежь до 26 лет от уплаты налогов на доход физических лиц (РIТ). Такой же закон уже существует во Франции, Бельгии и Чехии. Благодаря новым нормам, лица до 26 лет будут получать более высокую зарплату.

Как отмечает эксперт по трудоустройству в Польше, директор представительства в Украине компании Ворк Лайф Владимир Ольоленко: "По подсчетам компании по трудоустройству в Польше – Ворк Лайф - лица до 26 лет будут получать на 1,20 злотого больше, чем получают сейчас при минимальной ставке в 14,70 злотого брутто. Это означает, что молодежь будет получать на 10-15% больше, чем лица старше 26 лет".

Выгоды для работников, которые едут на работу в Польшу, однозначно будут, возможно, не очень заоблачные, но ощутимы в общем заработке. Работа в Польше все больше привлекает молодежь Украины, ведь разница даже в минимальной зарплате большая, не говоря об общем уровне жизни.

По данным польского правления, действие нового налогового закона коснется около двух миллионов человек. Нулевой РIТ распространяется на молодежь, которая трудоустроена как на основе трудовых договоров (Umowa o pracę), так и договоров поручения (Umowa zlecenie).

С августа до конца 2019 налог для лиц моложе 26 лет перестанет взиматься только на основе полученных от них заявлений. Для этого достаточно распечатать (Oświadczenie podatnika do 26), указать свои данные и отдать работодателю. Если этого не сделать, к концу года налог будет продолжать свое действие, но взысканные средства вернут к началу 2020 года после подачи работником декларации о доходах (zeznanie roczne PIT).

А уже с 1 января 2020 по всем работникам до 26 лет РIТ автоматически перестанет взиматься, без заполнения специальных заявлений.

Стоит отметить, что положения закона о подоходном налоге для физических лиц не действует в случае получения наследства и пожертвований.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама