Порошенко объяснил, как нужно повысить "минималку" в Украине

Сегодня, 08:50

Президент обратил внимание на разницу между минимальной и средней зарплатой

Порошенко объяснил, как нужно повысить "минималку" в Украине
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Повышение минимальной зарплаты до 4200 грн во втором квартале этого года не является пределом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Хмельницкий.

Глава государства отметил, что средняя зарплата в Украине сейчас приближается к 9 тыс. грн.

"Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тыс. грн – вдвое, затем – 3,7 тыс. Президент поставил задачу выйти на 4 тыс. до конца года. И это не предел. Но и различие минимальной средней [зарплаты] только в 1,8 раза неприемлемо", – сказал Порошенко.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине составляет до 3723 грн. Правительство рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн уже во втором квартале 2018  года при условии, что будет зафиксирован достаточный для этого экономический рост.

Впрочем, как заявили ранее в Минфине, пока что в Украине нет возможности повысить "минималку" до 4200 гривен. По словам заместителя министра финансов Сергея Марченко, стране просто не хватает бюджетных средств.

Схожего мнения придерживается и Международный валютный фонд (МВФ), который, кроме того, попросил украинские власти быть более сдержанными в вопросе повышения зарплат. По мнению МВФ, зарплаты в стране должны расти только при условии роста эффективности труда, которое и отображается в ускорении роста ВВП.
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Источник:

УНИАН

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