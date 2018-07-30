Порошенко одобрил изменение правил маркировки продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5448-д "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", принятый Верховной Радой 10 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметили у Порошенко, реализация норм этого документа обеспечит "совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в области производства и оборота органических продуктов".

Кроме того, подписанный президентом закон будет способствовать "созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта".

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Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, оборота органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в этой сфере.

Напомним, недавно Рада также приняла в первом чтении законопроект №8450 об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке. Сайт "Сегодня" детально разобрался, что изменится, если закон окончательно примут.