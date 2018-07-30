Порошенко одобрил изменение правил маркировки продуктов

Сегодня, 16:12

Глава государства подписал закон об органических продуктах

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5448-д "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", принятый Верховной Радой 10 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметили у Порошенко, реализация норм этого документа обеспечит "совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в области производства и оборота органических продуктов".

Кроме того, подписанный президентом закон будет способствовать "созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, оборота органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в этой сфере.

Напомним, недавно Рада также приняла в первом чтении законопроект №8450 об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке. Сайт "Сегодня" детально разобрался, что изменится, если закон окончательно примут.
продукты, Порошенко, маркировка, органические продукты

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко одобрил изменение правил маркировки продуктов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: архив

В Украине будут по-новому маркировать продукты

28 Июля, 07:16

Большинство товаров в нашей стране маркируется абсолютно неправильно

Экономика

Фото: president.gov.ua

Порошенко вернул в Раду закон о таможенном "едином окне" и поддержке сельского хозяйства

27 Июля, 13:57

Президент заявил, что одобряет документ в целом, но не согласен с рядом отдельных положений принятого Радой законопроекта
Загрузка...

Украина

Фото: архив

Эксперты рассказали, почему в Украине неправильно маркируют продукты

27 Июля, 07:23

Большинство товаров в нашей стране маркируется абсолютно неправильно

Украина

В этом году резких скачков цен не предвидится. Фото: Pixabay

Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени

26 Июля, 07:37

До зимы цены на овощи могут вырасти на 30%
Загрузка...