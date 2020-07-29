Постанова НКРЕКП може призвести до енергетичної катастрофи на Чернігівщіні

"Чернігівобленерго" може недоотримати понад 63 млн грн через зменшення тарифу на розподіл струму

АТ "Чернігівобленерго" може недоотримати понад 63 млн грн, які підприємство планувало витратити на ремонт, технічне переоснащення мереж та оновлення обладнання. Саме на таку суму НКРЕКП вирішила зменшити тариф на розподіл електричної енергії для товариства. Регулятор звинувачує підприємство в частковому невиконанні інвестиційної програми за минулий рік. Принаймні, такого висновку дійшла комісія НКРЕКП.

Реклама

Водночас, у АТ "Чернігівобленерго" постанову регулятора називають неправомірною, адже незважаючи на пізнє отримання коштів на фінансування інвестиційної програми, АТ "Чернігівобленерго" виконало в повному обсязі заплановані роботи за відведений термін.

Згідно з інвестиційною програмою на 2019 рік, АТ "Чернігівобленерго" реалізувало цілий ряд проєктів, серед яких будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж, оновлення технічної бази, придбання техніки на загальну суму понад 160 млн грн.

Проєкт інвестиційної програми на розгляд НКРЕКП АТ "Чернігівобленерго" подало ще 17 вересня 2018 року. Однак для затвердження документу регулятору знадобився майже цілий рік. Ухвалили його лише 1-го серпня 2019 року, тож на виконання робіт, розрахованих на 12 місяців, у обленерго лишилося трохи більше 5.

Незважаючи на такий короткий проміжок часу, товариству вдалося реалізувати в повному обсязі заплановані інвестиційною програмою заходи на загальну суму 160 395,21 тис. грн (без ПДВ).

В тренде Курс развернулся: в Украине подешевели доллар и евро

Реклама

Під час проведення представниками НКРЕКП перевірки виконання інвестиційної програми комісія регулятора не виявила жодного невиконаного заходу. Незважаючи на це, комісія зробила висновок, що по семи об’єктах, які передбачені ІП-2019, роботи не були виконані вчасно, та ухвалила рішення накласти на підприємство штраф. Крім того, НКРЕКП постановила зменшити тариф на розподіл електроенергії на суму невиконаних робіт. Комісія нарахувала аж 63 153 тис. грн (без ПДВ).

Якщо НКРЕКП не змінить свого рішення, АТ "Чернігівобленерго" втратить джерело фінансування. Це може призвести до справжньої катастрофи для Чернігівської області. Компанії доведеться значно скоротити витрати на технічне обслуговування, ремонт мереж та обладнання на території ліцензійної діяльності. Як наслідок можуть виникнути проблеми з енергопостачанням для цілих населених пунктів. Тож постраждають в першу чергу саме мешканці Чернігівщини.

Оскаржувати законність рішення НКРЕКП АТ "Чернігівобленерго" тепер буде в суді. Перше засідання призначене вже на кінець серпня 2020 року.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама