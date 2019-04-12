"Потеряно много, но не все": Кучма нашел место для украинской Силиконовой долины

По его словам, перед Украиной стоят серьезные вызовы в обороне

Леонид Кучма на КБ "Южное". Фото: Дарка Олифер / Facebook.

Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля является уникальным местом, из которого можно сделать украинскую Силиконовую долину.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в ходе празднования 65-летия со дня создания КБ "Южное" в Днепре, где он много лет работал первым заместителем генконструктора, написала 12 апреля его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Сегодня – двойной праздник: и День космонавтики, и юбилей КБ. Поэтому пожелаю "Южному" вдвое больше ярких идей, успешных реализаций, высоких орбит. А стране, власти пожелаю всегда помнить, что в Украине есть такое уникальное место, из которого можно сделать нашу Силиконовую долину", – отметил Кучма.

По его словам, перед страной стоят чрезвычайно серьезные вызовы в обороне. Весь цивилизованный мир огромными темпами развивает гражданские технологии, а КБ "Южное" "не востребовано как национальный приоритет", отметил он.

"По "школе", по традиции, по интеллектуальному потенциалу КБ "Южное" может быть тем двигателем, который позволит Украине оставаться на самой высокой орбите. И если не конкурировать с развитыми странами сегодня, то хотя бы не терять надежду на будущее. За последнее десятилетие потеряно много, но не все", – заключил второй президент Украины.

В свою очередь Олифер добавила, что КБ "Южное" не имеет аналогов. На предприятии созданы более 70 космических аппаратов различного назначения и более 50 типов жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей, внедрены сотни передовых технологий, а с использованием ракет-носителей разработки "Южного" на орбиту выведены более 1,1тыс. космических аппаратов, среди которых 400 – собственной разработки.

Напомним, Силиконовая долина – территория в Калифорнии (США), которая включает часть долины Санта-Клара, а также примыкающие к ней районы полуострова Сан-Франциско и восточный берег залива Сан-Франциско. Она отличается большим количеством высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих.

В 2018 году на космодроме Куру, расположенном на северо-востоке Южной Америки во Французской Гвиане, состоялся запуск четырехступенчатой ракеты Vega. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработало КБ "Южное".

Ранее в Бюро также объяснили, как стартуют боевые ракеты:

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