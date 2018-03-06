Повышение пенсий украинским военным было инициативой американцев – эксперт

В правительстве вновь заговорили о повышении пенсий военным, которое анонсируют уже довольно продолжительное время. Так, в этот раз обещается,что пенсии почти для 500 тыс. военных вырастут в два раза.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о твердом намерении поднять пенсии военнослужащим заявил еще в прошлом году. А 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, благодаря которой многим пенсионерам увеличили выплаты. Но, все это не коснулось силовиков и военных, т.к. их пенсии начисляются по специальным законам.

Если Кабмин и говорит, что повышение пенсий военным – это их инициатива, то в экспертной среде с этим не согласны. Так, Андрей Новак глава комитета экономистов Украины, заявил в комментарии сайту "Сегодня", что первоначальная инициатива исходила от американских советников.

"Надо сказать, что повышение социальных платежей украинским военнослужащим, в виде зарплат и пенсий, как ни странно, не является инициативой украинского правительства и президента. Эту инициативу осуществили американские советники, которые с начала войны, которую Россия развязала против Украины, работали от имени американского посольства в Министерстве обороны Украины. Именно они, узнав об уровне зарплат и пенсий у наших военнослужащих, ужаснулись, как можно к обороне страны приобщать людей, которые живут на такие мизерные зарплаты. Поэтому, одна из их первых инициатив – это, поднять социальные платежи военнослужащим, то есть зарплаты и пенсии", – заявил Новак.

Более подробно о повышение пенсий силовикам читайте в материале сайта "Сегодня": Пенсии военным: какие нововведения подготовило правительство