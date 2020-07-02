Повышение тарифов Укрэнерго несвоевременное, – министерство энергетики

Возможности, которые позволят не повышать тарифы в период кризиса, еще не исчерпаны

Намерение Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по повышению тарифа на передачу электроэнергии является поспешным. Об этом заявил советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец, пишет "Znaj.ua".

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По его словам, на сегодня еще не исчерпаны все инструменты, которые позволят не повышать тарифы в период кризиса. "Позиция министерства заключается в том, что повышение тарифа на передачу возможно лишь тогда, когда будут исчерпаны все другие возможности финансовой стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Сегодня выполняются все мероприятия антикризисного штаба, который функционирует при Кабинете министров под руководством премьер-министра. Поэтому сегодня еще не до конца были исчерпаны все инструменты для того, чтобы было принято такое решение. По моему личному мнению, НКРЭКУ немножко поспешила", – отметил он.

Соответственно, инструмент повышения тарифа должен реализовываться исключительно в последнюю очередь. "Мое мнение такое, что с точки зрения выхода энергетической отрасли из кризиса это инструмент, который должен использоваться в самую последнюю очередь – повышение тарифов на передачу электрической энергии", - подчеркнул Трохимец.

Напомним, НКРЭКУ 24 июня рассмотрела вопрос о повышении тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в четыре раза с августа 2020 года. Такое решение регулятор инициировал якобы из-за подписания меморандума между Кабмином и инвесторами в зеленую энергетику, но при этом оно существенно повышает тарифы на электроэнергию для промышленности.

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На данную инициативу резко негативно отреагировало Министерство энергетики, все ключевые потребители электроэнергии – предприятия, металлургические заводы, а также энергетические компании. После этого НКРЭКУ перенесло заседание на 26 июня и все равно предложило повысить тариф "Укрэнерго", но уже в 2 раза.

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Как заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК "Укрэнерго" в несколько раз, что является неэффективным решением.

По ее мнению, пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" должен происходить в последнюю очередь, когда будут исчерпаны все другие возможности. Она считает, что повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения.

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