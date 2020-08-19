Повышение железнодорожных тарифов может сорвать Большую стройку, – эксперт

Любое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки может существенно повлиять на финальную стоимость тех проектов, которые реализуются в соответстветствии с программой президента "Большая стройка". Об этом заявил глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков, комментируя инициативы Министерства инфраструктуры по унификации платы за порожний пробег, что приведет к росту тарифов, пишет "Главком".

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"При строительстве автомобильных дорог в том числе активно используются и щебень и другие материалы. Любые тарифы на перевозки или любые изменения в тарифной политике существенно влияют на другие отрасли экономики и в принципе на жизнедеятельность государства, поэтому такие решения необходимо выносить на Кабмин, всячески широко обсуждать. Но опять же брать на себя ответственность за будущие траты из государственного бюджета".

По словам эксперта, инициативы министерства – это попытка решить операционные проблемы "Укрзализныци" за счет грузоотправителей. "Инициатива Министерства инфраструктуры – это лишь попытка залатать дыры, которые есть сегодня в "Укрзализныци". Вместо того, чтобы менять руководство, менять правление, убирать наблюдательный совет или его как-то существенно реформировать. Вместо этого пытаются исключительно административными мерами закрыть те просчеты и те недоработки, которые есть в управлении УЗ", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры размещен приказ, согласно которому предлагается ввести единый коэффициент на перевозку вагонов в порожнем состоянии на уровне 1,885, а с 1 января следующего года запланирована индексация тарифа – коэффициент к тарифу на перевозку вагонов в порожнем состоянии увеличится с 1,885 до 2,656.

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Ранее ассоциация "Укрметаллургпром", реагируя на приказ Мининфраструктуры, обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не допустить скрытого повышения тарифов через так называемую унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов. "С учетом того, что перевозки грузов "Укрзализныцей" находятся на высоком уровне доходности, а перевозки порожних вагонов являются неотъемлемой частью таких перевозок, выделение отдельного сегмента, который тоже является высокодоходным, нецелесообразно".

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Экономический эксперт Борис Кушнирук, комментируя возможное повышение тарифов из-за завышенных расходов в финплане "Укрзализныци", утверждал: "бремя неэффективности и коррупции УЗ в очередной раз ляжет на сельхозпроизводителей, металлургов, рудокопов, производителей цемента. То есть, создаются дополнительные препятствия для выхода АПК и промышленности из глубокого экономического кризиса".

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