Правила успеха от известных людей: Джэк Уэлч
Экс-генеральный директор компании General Electric считает, что интернет — это виагра большого бизнеса
В своем бизнесе будь номером первым или вторым — или уходи из него.
Даже если один работник работает лучше всех, он никогда не сможет заменить команду единомышленников. Слаженная команда всегда будет работать лучше, чем талантливый одиночка.
Если вы не захотите проводить изменения, я гарантирую: найдется кто-то, кто сделает это за вас.
Интернет — это виагра большого бизнеса.
Конечными источниками наших конкурентных преимуществ являются желание и способность учиться и быстро преобразовывать знания в действия.
Мы порождаем самые блестящие идеи, превращая совещания наших топ-менеджеров в интеллектуальные оргии.
Перегруженный, сверхнапряженный руководитель — лучший руководитель, потому что у него нет времени, чтобы беспокоить людей по пустякам.
Поставить на ключевые места правильных людей намного важнее, чем разрабатывать стратегию.
Придать людям уверенность в себе — едва ли не самое важное, что я могу сделать. Потому что тогда они станут действовать.
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