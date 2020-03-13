Правительство должно безотлагательно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси – Яценюк

По мнению Арсения Яценюка, импорт российской электроэнергии грозит кризисом в энергетической и угледобывающей отрасли, страна может попасть в энергозависимость от Кремля

Правительство должно немедленно остановить импорт тока из России и Беларуси, открытый из-за "поправки Геруса", и спасти отечественную энергоотрасль. Об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк в эфире "Прямого канала".

"Еще если бы он (Шмыгаль. – Ред.) поправил ситуацию с энергетическими ресурсами. Открыли (с 1 октября 2019. – Ред.) двери для российской энергетики, что мы не давали сделать за последние 5 лет ни по газу, ни по электроэнергии. Для того, чтобы Россия по факту захватила энергетический рынок Украины. И новое правительство обязано просто безотлагательно остановить поставки российской электроэнергии и белорусской, потому что это та же российская электроэнергия, в Украину", – сказал Яценюк.

По его мнению, импорт российской электроэнергии грозит кризисом в энергетической и угледобывающей отрасли, страна может попасть в энергозависимость от Кремля.

"Потому что россияне развалят энергетический рынок, шахтеры выйдут на протесты и они придут к администрации президента. И фактически мы снова возвращаемся на российскую газовую и электрическую иглу. Это российский электрический стул. Так что это должны быть одни из первых решений правительства. МВФ – это номер один. Энергетический кризис, остановка российской и белорусской электроэнергии – номер два", – подчеркнул Яценюк. В тренде Стажировки для школьников в Украине попросту не существует: эксперт объяснил, почему

Напомним, во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что об импорте тока из РФ не может быть и речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности, к ограничению мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки.

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