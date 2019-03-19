Предприятия Запорожья задолжали сотрудникам более 120 миллионов гривен
Должники выплатили работникам более 720 тысяч гривен
В Запорожье задолженность предприятий по выплате заработной платы составила 121,5 миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
19 марта в мэрии состоялось заседание городской комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате и социальным выплатам, в ходе которого выступили представители управления по труду, Пенсионного фонда и управления юстиции.
Как стало известно, по состоянию на февраль текущего года запорожские предприятия-должники уже выплатили своим работникам 726,2 тысяч гривен. задолженности по зарплате.
Отмечается также, что в Запорожье уменьшилось количество предприятий, которые выплачивали своим сотрудникам зарплату меньше, чем положено по законодательству.
Напомним, ранее в Госстате сообщили, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 грн.
При этом с 1 января 2019 года минимальная зарплата в стране выросла на 450 грн – до 4 173 грн.
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