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Предприятия Запорожья задолжали сотрудникам более 120 миллионов гривен

Сегодня, 19:49

Должники выплатили работникам более 720 тысяч гривен

Фото: Сегодня
Предприятия Запорожья задолжали сотрудникам более 120 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg Экономика Должники выплатили работникам более 720 тысяч гривен

В Запорожье задолженность предприятий по выплате заработной платы составила 121,5 миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

19 марта в мэрии состоялось заседание городской комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате и социальным выплатам, в ходе которого выступили представители управления по труду, Пенсионного фонда и управления юстиции.

Как стало известно, по состоянию на февраль текущего года запорожские предприятия-должники уже выплатили своим работникам 726,2 тысяч гривен. задолженности по зарплате.

Отмечается также, что в Запорожье уменьшилось количество предприятий, которые выплачивали своим сотрудникам зарплату меньше, чем положено по законодательству.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 грн.

При этом с 1 января 2019 года минимальная зарплата в стране выросла на 450 грн – до 4 173 грн.

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Тег долги, зарплата, задолженность

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