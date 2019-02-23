Приднепровскую ТЭС частично перевели на украинский уголь

На ТЭС готовят к запуску энергоблок, работающий на украинском угле

Приднепровская ТЭС. Фото: Сегодня

Приднепровскую ТЭС частично перевели на украинский уголь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/161/723/5c71617235162.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/161/723/5c71617235162.png 2019-02-23T17:29:00+02:00 Экономика На ТЭС готовят к запуску энергоблок, работающий на украинском угле

На Приднепровской теплоэлектростанции установили современный электрический фильтр, который поможет снизить количество выбросов в атмосферу. Обновленный энергоблок будет работать на угле отечественной, газовой марки.

Переход на украинское топливо позволит значительно уменьшить зависимость Украины от импортного антрацита. При этом энергетикам пришлось два месяца откладывать запуск обновленного энергоблока.

Сейчас на станции идут последние приготовления к запуску десятого энергоблока, переоборудованного под газовый уголь. Этот вид топлива добывается на украинских шахтах. Заменить оборудование пришлось из-за нехватки антрацита, который в последнее время завозили преимущественно из-за границы.

Благодаря обновлению блока энергетики значительно увеличили энергетическую независимость страны. Кроме того, перебоев с работой станции из-за дефицита угля теперь не будет.

"Планомерно движемся к пусковым операциям по энергоблоку №10 и включению его в электросеть на отечественном газовом угле. В компании планомерно осуществляются мероприятия по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, и мы обеспечиваем, при этом, жителей Днепра светом и теплом", – заявил Анатолий Боричевский директор ДТЭК Приднепровская ТЭС.

На энергоблоке установили современный электрофильтр, благодаря которому выбросов вредных веществ будет значительно меньше. Компания ДТЭК потратила 140 миллионов гривен на оборудование для очистки воздуха и теперь все будет по европейским стандартам. И это лишь один из этапов экомодернизации Приднепровской ТЭС.

"Выполнение требований природоохранного законодательства является основным приоритетом деятельности нашей компании. Каждый год компания системно инвестирует средства для того, чтобы реализовать проекты по реконструкции как своего оборудования, так и пылегазоочистного оборудования. Установка нового, современного электрофильтра позволит нам уменьшить объемы выбросов в дымовых газах пыли в более чем 20 раз", – сообщила Ирина Вербицкая, глава департамента экологической безопасности компании ДТЭК Энерго.

Запустить обновленный блок энергетики планировали в конце прошлого года. Однако, из-за сложных технологических процессов сроки монтажа и подготовительных работ пришлось пересмотреть. Прошлой весной компания и местные власти подписали Меморандум о сотрудничестве. Все этапы тщательно контролировали местные экологи и чиновники.

"Такой объем выполнить, там более двух тысяч тонн только металлоконструкций. Мы прекрасно понимаем, что это достаточно тяжело. Но самое главное – мы видим, что в марте они запустятся. И для нас это самое главное. Мы мониторим там ежемесячно, у нас идут встречи с ними. Они сбрасывают нам отчеты. Направлений работы там как минимум пять, по которым мы с ними сотрудничаем", – отметил Олег Семенко, директор Департамента экологической политики Днепропетровского горсовета.

Этот фильтр стал уже третьим установленным компанией на Приднепровской ТЭС за последние несколько лет. В целом же в экологическую модернизацию своих предприятий ДТЭК ежегодно инвестирует миллиард гривен.

Еще два миллиарда – это экологический налог, который энергетики выплачивают в бюджеты городов, районов и областей, на территории которых работают их предприятия.

Ранее мы писали о том, что ДТЭК улучшит энергоснабжение в Киевской и Одесской областях. Также мы сообщали, что ДТЭК Энерго сократил производство электроэнергии из импортного антрацита на 23%.

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