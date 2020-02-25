Процедура недропользования станет прозрачной и понятной для инвесторов, – Алексей Гончарук

Правительство готовит новые правила недропользования, которые станут более либеральными. Об этом во время Украинского Энергетического Форума сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Мы планируем упростить процедуру недропользования, либерализовать правила, создать ІТ-сервисы и возвращать в государственную собственность так называемые "спящие лицензии". Также будут развиваться онлайн-аукционы, которые доказали свою эффективность. Кроме того, мы построим эффективные энергетические рынки, – пообещал премьер-министр. – По поводу "зеленого тарифа" – поиск решения продолжается. Мы будем находиться в диалоге с инвесторами, будем открытыми и предсказуемыми, будем отвечать за свои слова. Мы не являемся сторонниками пересмотра правил задним числом. Нужно искать модели и решения, которые приведут к росту рынка, к устойчивому развитию и успешной энергетике", – сказал он.

В то же время, отечественные инвесторы отмечают, что популизм в энергетике очень опасен, и государство должно выполнять свои обязательства, а обещания должны быть подкреплены расчетами, анализом, конкретными цифрами.

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Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК – крупнейшего в Украине частного инвестора в энергетическую отрасль, убежден, что за будущее несет ответственность не только государство, но и корпоративный сектор.

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"Например, углеродная нейтральность требует больших инвестиций. Переход на 75% зеленой генерации к 2050 году, предусмотренный правительством, возможен, если инвестировать в эту отрасль не менее 4 млрд евро в год. Чтобы это стало реальностью, необходимо доверие инвесторов к государству и четкие правила. Я приветствую либерализацию рынка, но с момента его запуска в прошлом году появилось уже столько ограничений, что это уже "недорынок". Мы говорим об энергонезависимости, но в одностороннем порядке открываем импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Я считаю, что декларации должны совпадать с действительностью", - отметил он.

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