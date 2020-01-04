Продукты подорожали: во сколько обойдется украинцам застолье на Рождество

Корреспонденты "Сегодня" узнали цены на ходовые продукты на рынках и в супермаркетах

В 2200 гривен обойдется украинцам рождественское застолье. И это по самым скромным подсчетам. Угощение для четырех взрослых будет стоить почти на 10% дороже, чем в прошлом году, отчитываются эксперты. В меню – традиционная кутья, вареники, мясо и рыба. За покупками по столичным супермаркетам и базарами отправились корреспонденты новостей "Сегодня".

Продавщица Вера работает на рынке с девяти утра. Торговля, по ее словам, идет плохо – люди до сих пор приходят в себя после Нового года. Чтобы быстрее распродать товары, Вера держит прошлогодние цены. За орехи к кутью просит 20 гривен за стакан.

Очереди на рынке есть только у павильона с мясом. Одиночные покупатели подыскивают наборы для кутьи. За стакан мака на рынке просят 25 гривен, килограмм изюма – от 160 до 200 гривен. И хотя на рынке, как признаются покупатели, можно сторговаться, все равно вкусно поесть на Рождество – дорого.

Что происходит с ценами на продукты сразу после Нового года, дальше проверяем в магазинах. В больших супермаркетах – время рождественских скидок. По акционным ценам здесь можно приобрести мед, сыры, колбасу, красную икру и рыбу.

Мак в кутью стоит, как и на рынке, около 200 гривен, изюм – дешевле, чуть больше ста. Во столько же обойдется и свиная лопатка.А для ленивых – можно купить готовый набор для кутьи по цене от 26 до 200 гривен.

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Во сколько в целом обойдется праздничное застолье, посчитали эксперты. Они отмечают, что в этом году рождественская корзинка подорожала на 10%. Так выложить за любимые блюда по меньшей мере придется 2200 гривен. И это еще не конец, цены будут расти, как только праздничные акции закончатся.

"Подорожание сейчас произойдет на мясо, на молочку. В связи с тем, что поголовье скота уменьшается, а с этим молоко, сыры должны однозначно подорожать", – говорит финансовый консультант Алексей Половинкин.

Украинцы, которых опросили новости "Сегодня", признались, что пиковую закупку будут делать за день-два до праздника. А скидки будут изучать и в дальнейшем. Однако уже сейчас эксперты советуют тщательно составлять список и тратить деньги на самое необходимое. Тогда можно будет сэкономить.

Напомним, Рождество в Украине празднуют 7 января. Для многих людей это один из самых важных семейных праздников. Святой вечер отмечают накануне, 6 января. Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, что должно быть на праздничном столе.

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