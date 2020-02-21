Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Промышленники просят отменить ограничения на импорт серной кислоты

21 февраля, 13:00

Вещество необходимо для прочистки труб на производстве

Фото: pixabay.

Фото: pixabay.

В 2018 году украинское правительство ввело квоты на закупку российской и белорусской серной кислоты. Из-за этих ограничений цены на нее выросли почти вдвое. Поэтому продукция предприятий, которые используют кислоту, тоже подорожала. Поскольку украинские товары на международном рынке уступают по цене конкурентам, промышленники просят отменить ограничения по закупкам.

Реклама

"Весь рынок Украины составляет 180 тыс. тонн. Отечественные предприятия не в состоянии покрыть эти потребности. Поэтому импорт критически важен, - говорит президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. – После того, как были введены эти квоты, цены выросли более чем в два раза. Фактически все потребители, это украинские компании, дополнительно платят порядка 380 миллионов гривен, которые оседают в карманах посредников. Это приводит к потерям для отечественных компаний и потерям для бюджета. Поэтому квоты, которые были введены, должны быть пересмотрены".

В тренде
Зачем ревизоры МВФ приехали в Киев: эксперт объяснил

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

импорт серная кислота Укрметаллургпром

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделе
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделеФинансы
В Раде раскрыли зарплату спикера Разумкова
В Раде раскрыли зарплату спикера РазумковаЭкономика
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько летЭкономика
Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправках
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправкахАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...