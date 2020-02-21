Промышленники просят отменить ограничения на импорт серной кислоты

Фото: pixabay.

В 2018 году украинское правительство ввело квоты на закупку российской и белорусской серной кислоты. Из-за этих ограничений цены на нее выросли почти вдвое. Поэтому продукция предприятий, которые используют кислоту, тоже подорожала. Поскольку украинские товары на международном рынке уступают по цене конкурентам, промышленники просят отменить ограничения по закупкам.

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"Весь рынок Украины составляет 180 тыс. тонн. Отечественные предприятия не в состоянии покрыть эти потребности. Поэтому импорт критически важен, - говорит президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. – После того, как были введены эти квоты, цены выросли более чем в два раза. Фактически все потребители, это украинские компании, дополнительно платят порядка 380 миллионов гривен, которые оседают в карманах посредников. Это приводит к потерям для отечественных компаний и потерям для бюджета. Поэтому квоты, которые были введены, должны быть пересмотрены".

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