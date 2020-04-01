Промышленность платит за ток больше, чем при "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ

Электроэнергия для промышленности в настоящее время обходится дороже, чем при действии формулы "Роттердам+"

Цены на электроэнергию для промышленности в настоящее время выше, чем были при действии формулы "Роттердам+", а для населения, как и ранее, от формулы не зависят. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.

"Перепроверил сайты поставщиков электроэнергии – текущие цены на электроэнергию: для промышленности они выше, чем были при "Роттердам+"; для населения по-прежнему стоит подпись Геруса, и от "Роттердам+" не зависит", – написал Вовк.

Он также подчеркнул, что продолжает действовать утвержденная правительством в январе текущего года формула "Амстердам+" для ценообразования на газ для населения, аналогичная "Роттердам+".

В тренде Доллар упал ниже психологической черты, евро теряет в цене

"Перепроверил сайт Кабмина – методика Амстердам+ для ценообразования на газ для населения, принятая в 2020 году, по-прежнему действует", – написал Вовк.

Напомним, Государственное бюро расследований 3 марта зарегистрировало уголовное производство в отношении должностных лиц Кабинета министров Украины, которые подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Речь идет об отмене порядка формирования цены на электроэнергию, известного как формула "Роттердам+", и принятии положения о наложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, утвержденного постановлением Кабмина от 05.06.2019 №483. В результате электроэнергия стала значительно дороже, хотя публично продвигался тезис, что отмена "Роттердам+" и введение нового порядка снизит ее стоимость для потребителей. Убытки от отмены "Роттердам+" оцениваются в свыше 4,4 млрд грн.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама