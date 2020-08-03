Промышленность рассчитывает на скорейшую отмену квот на серную кислоту – "Укрметаллургпром"

Отмена квот на серную кислоту позволит стабилизировать ситуацию на рынке, промышленность рассчитывает на принятие решения в ближайшее время. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет "Главком".

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По мнению главы "Укрметаллургпрома", правительству необходимо отменить квоты на импорт серной кислоты, что позволит нормализировать ситуацию на рынке с поставками этого ресурса и обеспечить стабильную работу промышленности.

"Тогда рынок вернется в нормальное состояние, тогда будут нормальные договорные отношения. В любом случае, все, что могут поставить отечественные производители в срок, качественно, по нормальной цене, мы все будем забирать", – сказал Каленков.

Он сообщил, что в ходе встречи представителей промышленности с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства было принято решение о необходимости изменить ситуацию с ограничениями по ввозу серной кислоты.

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"Была встреча с министром где-то 2 недели назад, на которой министр выслушал все наши аргументы, согласился с тем, что ситуацию нужно менять. Наше мнение было однозначно о том, что это неправильно и экономически нецелесообразно, они были неправильно введены, эти меры. Поэтому их нужно отменять. Министр согласился с тем, что нужно что-то делать. Мы надеемся, что это случится в ближайшее время, на ближайшем заседании", – сказал Каленков.

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Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.

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