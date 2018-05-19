RAB-регулирование даст инвесторам уверенность при приватизации госкомпаний – экс-посол США

Для успешной приватизации облэнерго, запланированной на 2018 г., украинское правительство должно обеспечить потенциальным инвесторам уверенность в возврате их инвестиций. Для этого необходимо перед началом приватизационных конкурсов внедрить прозрачный механизм стимулирующего тарифообразования (RAB). Об этом заявил старший вице-президент IHS Energy, экс-посол США в Украине Карлос Паскуаль, выступая на форуме "Внешнеэкономическая инвестиционная программа ЕС" 17 мая в Киеве.

"Когда инвесторы принимают решение инвестировать сотни миллионов долларов в проект, они должны быть уверенными, что смогут окупить эти вложения. RAB-регулирование дает им эту уверенность: дает понимание того, как этот доход может быть сгенерирован, и каковы должны быть условия для окупаемости проекта", – отметил Карлос Паскуаль.

Экс-посол США также подчеркнул, что RAB-регулирование является условием, без которого Украине не стоит рассчитывать на участие иностранных инвесторов в приватизационных конкурсах, а также на возможность привлечения иностранного заемного капитала для модернизации энергетической инфраструктуры.

Торстен Веллерт, руководитель Энергетической группы Группы по поддержке Украины Представительства ЕС, также отметил, что продавать облэнерго без внедрения RAB-регулирования нецеелсообразно.

"Облэнерго целесообразно продавать после того, как станет понятна ситуация с RAB-регулированием. Нужно подождать решения по RAB, что будет с RAB-тарифом, и тогда нужно включить это в оценку активов облэнерго, что приватизируются. А затем приватизировать. Если сейчас без решения по RAB-тарифу продать, государство не получит интересной цены. Без этого цена (облэнерго, что приватизируются, – ред.) будет ниже", – уверен Торстен Веллерт.

Напомним, 10 мая на заседании Кабинет министров Украины утвердил список приватизации госкомпаний, в числе 26 утвержденных компаний – компании "Центрэнерго", "Турбоатом", а также пакеты пяти облэнерго.

Как ранее сообщалось, по мнению первого замминистра экономразвития и торговли Максима Нефьодова, решение вопроса с внедрением RAB-регулирования позволит повысить в ходе приватизации цену пакетов пяти облэнерго, что вошли в список объектов для приватизации, утвержденный Кабинетом министров на заседании 10 мая. Глава Офиса Национального инвестиционного совета (НИС) при президенте Украины Юлия Ковалив заявила, что внедрение RAB-регулирования является важным для роста интереса компаний к участию в приватизации энергоактивов.