RAB-регулирование даст возможность для модернизации электросетей – нардеп Заружко

Метод доказал свою эффективность и успешно работает в странах ЕС, в США, Канаде, Австралии

Фото: Pixabay

Введение стимулирующего регулирования будет способствовать увеличению инвестиций в электрические сети, результатом будет существенное улучшение инфраструктуры электроснабжения.

Об этом "Сегодня" рассказала народный депутат Украины Валерий Заружко.

"Действующая сейчас в Украине система определения тарифов на передачу электроэнергии создает недостаточно условий для привлечения инвестиций в развитие и модернизацию сетей, так принцип покрытия расходов не стимулирует их снижение. Источник средств для инвестиций в электросети появится с введением стимулирующего регулирования, которое на языке профессионалов звучит как RAB-регулирование (от англ. Regulatory Asset Base – регуляторная база активов – ред)", – считает Валерия Заружко.

Методология RAB-регулирования доказала свою эффективность и успешно работает в странах ЕС, в США, Канаде, Австралии. В частности, в Великобритании за 15 лет работы такой методологии сократили расходы энергораспределительных компаний и тарифы на электропередачу вдвое.

По мнению Заружко, целесообразно заимствовать передовой зарубежный опыт – RAB-регулирование следует ввести с целью создания предпосылок для привлечения средств в модернизацию электросетей Украины.

"Введение стимулирующего регулирования создаст привлекательный инвестклимат для развития и модернизации объектов украинской электроэнергетики, повысит энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и создаст условия для снижения тарифов. Энергоснабжающие компании будут заинтересованы в том, чтобы инвестировать средства в развитие сетей и сервис для потребителей, поэтому качество энергообеспечения и обслуживания повысится. Это позволит коренным образом уменьшить количество аварийных отключений и их длительность. Обновится инфраструктура электросетей, это даст возможность беспроблемного подключения к ним новых объектов", – считает Заружко.

Напомним, внедрение RAB-регулирование предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о поддержке перехода от методологии "затраты плюс" к RAB-регулированию в электроэнергетическом секторе и планирует предоставить помощь Национальний комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в том, чтобы через RAB-регулирование были обеспечены возможности для инвестиций в развитие электросетей Украины.

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