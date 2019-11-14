Работники ДТЭК тестируют разгружающее мышцы устройство

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В Украине внедряют экзоскелеты для работников угольной и энергетической отрасли. Технологии, которые до сих пор можно было увидеть в фантастических фильмах, отечественные угольщики и энергетики уже тестируют.

Искусственный костяк помогает в тяжелом труде. Его разработали в США.

Энергетическая компания ДТЭК презентовала эту разработку в Киеве, а затем увезла испытать на производство. Как оценили рабочие чудо-технику, расскажут корреспонденты "Сегодня".

Изобретение с жутким, на первый взгляд, названием "экзоскелет" уже используют в медицине. Его электрифицированная разновидность помогает людям заново встать на ноги, он может придать силы воину или рабочему.

А теперь его испытывают в офисе украинской энергокомпании ДТЭК.

"Вы можете менять уровень поддержки от одного до пяти килограммов. Даже один килограмм — это большой вес для рабочей недели", – показывает возможности экзоскелета иностранный специалист.

"Во время длительной работы плечи устают. Главная идея использования экзоскелета заключается в его ассистирующем действии. Это система пружин и амортизаторов. Можно настроить работу экзоскелета в таком положении, даже сейчас видно, что у меня две руки настроены на работу под разным углом", – демонстрирует разработку менеджер по инновациям компании ДТЭК Виталий Мисечко.

Действительно ли это так, корреспондент "Сегодня" пробует на себе. Несколько минут – и куча непонятного железа и ремешков превратилась в некие рыцарские доспехи. И они, к удивлению, движений не ограничивают, а наоборот — добавляют легкости.

Руки нужно поднять вверх – и плечевой экзоскелет включиться.

Самое большое впечатление – легкость, появившаяся в мышцах. Первая мысль, которая пришла нам в голову – шторы дома можно вешать бесконечно. Механизм поддерживает и во время движения. В нем можно, скажем, без особых трудностей поднять штангу, положить ее к себе на колени, и при этом оставаться в сидячем положении. Можно даже отдохнуть – выпить, к примеру, воды.

Экзоскелет привезли на испытания шахтерам. Они рассматривают, фотографируют. Но в чудо верят мало.

"На поверхности, может, оно и поможет, а в шахте вряд ли. Оно не выдержит наши нагрузки", – говорит поначалу проходчик шахты Терновская ДТЭК Павлоградуголь Юрий Якушкин.

Горняки разминаются, одевают экзоскелеты и приступают к работе. Имитируют монтаж железной опоры под сводами шахты.

Уже после испытания суровые ребята сознаются – экзоскелет, действительно, помогает в работе.

"Плюсы есть — спину разгружает. Подымать легче", – делится впечатлениями проходчик шахты Терновская ДТЭК Павлоградуголь Сергей Шевченко.

"Спине легче стало. Усилие пошло на ноги и на грудь", – признает эффективность экзоскелета ранее сомневавшийся Юрий Якушкин.

Искусственный костяк-помощник проверяют и на Приднепровской ТЭС. Здесь изнурительная работа у зольщиков, которые длинными тяжелыми кочергами достают из раскаленных котлов все, что осталось от угля.

"Эта работа выполняется монотонно и постоянно, эти 20 кг, умноженные на минуту, представьте — это тонны. Мы, безусловно, будем внедрять эти технологии", – говорит директор Приднепровской ТЭС Анатолий Боричевский.

Новинка не только облегчает труд, говорят в офисе ДТЭК.

"Innovation ДТЭК — всегда в поисках новых технологий для того, чтоб повысить безопасность наших сотрудников и облегчить их работу. ДТЭК не стоит на месте и то, что происходит в мире, нам интересно", – заявил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Стоимость одного скелета — около 20 тыс. долл. Пока компания их только испытывает на различных предприятиях. А изучив все возможности, энергетики уже решат, сколько и для какого производства таких приборов необходимо купить.

Напомним, что ранее экзоскелет киевского изобретателя победил на конкурсе в США.

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