Работников смогут уволить за нарушение коммерческой тайны – эксперты

Сегодня, 04:01

Эксперты отмечают, что работники станут более незащищенными

Коммерческой тайной может стать и информация о заработной плате. Фото: архив
Коммерческой тайной может стать и информация о заработной плате. Фото: архив

В Украине собираются принять новый Трудовой кодекс. Согласно обновленной редакции, которая поступила в Раду после вторых правок, значительно вырос перечень причин для увольнения: так, теперь могут уволить в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, потерей трудоспособности и разглашением коммерческой тайны.

Именно расширенный список причин для увольнений вызвал вопросы в экспертном обществе. Так, лидер всеукраинского независимого профсоюза "Защита труда" Олег Верник в комментарии сайту "Сегодня" объясняет, что с принятием такого кодекса, работники станут более незащищенными.

Эксперт поясняет, что добавилась еще такая причина для увольнения, как разглашение коммерческой тайны. Что такое коммерческая тайна, будет прописываться в трудовом договоре. "Т.е. впишет работодатель, что секретом считается размер заработной платы. И если работник жене своей или детям расскажет, что вот такая у меня зарплата, а жена пойдет и подругам пожалуется, что у мужа маленькая зарплата – все, пошло разглашение тайны и есть основания для увольнения", – приводит пример Олег Верник.
увольнение, зарплата, трудовой кодекс, работник

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Источник:

"Сегодня"

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