Рада сделала шаг навстречу созданию экономического оператора
Народные депутаты приняли проект закона в первом чтении 234 голосами
Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект, который предусматривает введение в Украине института авторизованного (уполномоченного) экономического оператора и позволит приблизить таможенное законодательство страны к стандартам Европейского Союза (ЕС).
Проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны)" поддержали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
В пояснительной записке к документу говорится, что его целью является введение в Украине института авторизованного экономического оператора аналогичного тому, который функционирует в ЕС.
Существенная часть положений проекта закона касается изменений процедур декларирования товаров. В частности, предусматривается введение короткой ввозной декларации, которая используется в ЕС.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщала, что законопроект об уполномоченном экономическом операторе является важным для украинского бизнеса.
В 2018 году верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Соглашение об ассоциации с Украиной – самое амбициозное за всю историю Евросоюза.
Напомним, для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Кабинет министров Украины создал рабочую группу по вопросам координации интегрированного управления границами, главой которой стала вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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