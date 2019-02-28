Рада сделала шаг навстречу созданию экономического оператора

Народные депутаты приняли проект закона в первом чтении 234 голосами

Фото: Marko Marselskii / Flickr.com.

Рада сделала шаг навстречу созданию экономического оператора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e3/260/5c77e3260c915.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e3/260/5c77e3260c915.jpg 2019-02-28T15:38:00+02:00 Экономика Народные депутаты приняли проект закона в первом чтении 234 голосами

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект, который предусматривает введение в Украине института авторизованного (уполномоченного) экономического оператора и позволит приблизить таможенное законодательство страны к стандартам Европейского Союза (ЕС).

Проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны)" поддержали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу говорится, что его целью является введение в Украине института авторизованного экономического оператора аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Существенная часть положений проекта закона касается изменений процедур декларирования товаров. В частности, предусматривается введение короткой ввозной декларации, которая используется в ЕС.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщала, что законопроект об уполномоченном экономическом операторе является важным для украинского бизнеса.

В 2018 году верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Соглашение об ассоциации с Украиной – самое амбициозное за всю историю Евросоюза.

Напомним, для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Кабинет министров Украины создал рабочую группу по вопросам координации интегрированного управления границами, главой которой стала вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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