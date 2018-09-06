Рада сняла мораторий на экспорт лесоматериалов

Сегодня, 16:59

Новый закон устанавливает криминализацию контрабанды леса-кругляка

Фотограф: А. Пархоменко
Фотограф: А. Пархоменко

Верховная Рада поддержала законопроект №5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" с поправками президента Украины.

Президент Петр Порошенко в июле ветировал этот законопроект, а затем подал свои предложения, с которыми документ и поддержали 246 народных депутатов.

Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.

В то же время, по мнению главы профильного комитета Рады Виктора Галасюка, парламент должен вернуться к этому вопросу и найти возможности сохранения запрета экспорта дров, под видом которых из Украины вывозится лес-кругляк.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как бороться с незаконной вырубкой лесов.

Также ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко жестко отругал контрабандистов, вывозящих из Украины лес-кругляк.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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