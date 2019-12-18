Raketa, UberEats, Glovo: особенности работы курьером в службе доставки еды

Они работают, чтобы доставлять людям радость! Если на обед мало времени, а хочется именно бизнес-ланч из ресторана в нескольких километрах от офиса; если нет желания выходить из дому в плохую погоду, а семейный ужин никто не отменял; если хочется просто чего-то вкусного под просмотр любимого фильма… На помощь приходят курьеры служб доставки еды.

Их много, они востребованы, их труд ценят! Как работается курьерам в самых популярных сервисах Украины, узнавали "Сегодня".

Raketa

Raketa — классический представитель food-tech сервисов. Компания начала работу в марте 2018 года, еще до прихода в Украину Glovo и Uber Eats, но ранее была представлена только в Днепре. Теперь, когда отточены все нюансы и налажены процессы, Raketa начала экспансию во все крупные города страны.

"В Украину хотят зайти много международных игроков. Но у Raketa есть ключевое преимущество — мы украинский проект, — рассказывают Алексей Юхимчук и Станислав Дмитрик, сооснователи Raketa. — Для нас Украина — ключевой рынок, а не 15-е или 30-е место в списке стран. Команда и основатели живут здесь и на протяжении многих лет общаются с владельцами ресторанного бизнеса, поэтому как никто понимают особенности и потребности украинского рынка".

В самое ближайшее время компания планирует осуществить покрытие всего Киева, а также начать работу во Львове, Харькове и Одессе. А до конца следующего года Raketa начнет работу в большинстве областных центров. Такие амбициозные планы обуславливают высокий спрос на курьеров, и компания заинтересована в том, чтобы предложить своим работникам самые выгодные и комфортные условия на рынке.

"В первую очередь, мы лояльны к персоналу. Курьер в Raketa может работать, когда ему удобно, и достойно зарабатывать, — говорит Владимир Самборский, операционный директор Raketa. — Сейчас мы начинаем работу над "Курьерским хабом" в Киеве — месте, где наши курьеры смогут отдохнуть, пообедать, принять душ, подзарядить гаджеты и т.д.".

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Raketa — украинская компания, которая намерена стать №1 среди сервисов доставки еды в Украине.



Условия для курьеров Raketa

Что доставляют: только еду

Рабочий график: c 8:00 до 22:00

Время на доставку: 30 – 35 минут

На чем можно осуществлять доставку: автомобиль, скутер, велосипед

Возможность работы пешим курьером: да!

Что выдают курьеру: сумку, павербанк. Вскоре будет фирменная одежда (куртки, дождевики, шапки, толстовки, футболки…)

Доход: до 30 тыс. грн в месяц

Оплата труда: еженедельно

Макс, курьер компании Raketa:

"Один из главных плюсов работы именно в этой компании – это то, что курьер всегда будет услышан руководством и его просьбы будут удовлетворены. Уверен, ни один курьер любой другой компании не сможет похвастаться тем же. Второй момент – это хорошая техническая поддержка, которая, как и логисты, находится в Украине. В случае обращения ребята очень быстро реагируют и помогают решить любые возникшие вопросы. Но что касается самой работы, то главные два преимущества – это гибкий график работы и достойная зарплата. Ты сам себе босс и сам решаешь, где ты будешь сегодня работать, сколько ты будешь работать и будешь ли ты работать сегодня вообще. Ведь работа – это, конечно, хорошо, но и жить тоже когда-то нужно. Я хорошо зарабатываю, одни бонусы только чего стоят! Поэтому я могу устраивать себе выходные, вместо того, чтобы работать 7 дней в неделю с утра до ночи. Руководство Raketa действительно не жалеет ничего для своих курьеров, чувствуется сильная финансовая опора, и это придает уверенности.

Доставлять еду – это большая ответственность, как перед рестораном, так и перед клиентом. Скажу честно, решился на такую работу не сразу. Только когда лично пообщался с ребятами-разработчиками приложения Raketa, узнал, как все работает изнутри, о подходе компании и т.п., я понял, что хочу работать именно здесь. Пока меня все только радует, и, надеюсь, что все это никуда не денется".

Glovo

Glovo – это международная служба доставки, которая зашла на украинский рынок в октябре 2018 года. Сервис "Glovo" доставляет все (ну, или почти все!), что поместится в коробку размером 40х40х30 см и не превысит 9 кг. К сервису Glovo подключены около 400 ресторанных брендов, включая McDonald’s, с которым у Glovo экслюзивное партнерство. А через раздел "Anything" в приложении можно сделать заказ из любого другого заведения – курьер приобретет товар в выбранном магазине и доставит клиенту.

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Условия для курьеров Glovo

Что доставляют: лекарства из аптеки; цветы, подарки, одежду, обувь и другие товары из магазинов; продукты из суперамкета; еду из ресторанов и фаст-фудов; личные посылки, прочее.

Рабочий график: с 8:00 до 1:00

Время на доставку: 35 минут без учета времени приготовления заказа

На чем можно осуществлять доставку: автомобиль, скутер, велосипед

Возможность работы пешим курьером: нет

Что выдают курьеру: сумку, павербанк (по запросу)

Доход: до 24 тыс грн в месяц

Оплата труда: еженедельно

"Гловеры заполонили весь Киев, они реально повсюду, и я – один из них. Нас так много, потому что мы доставляем все, – с гордостью сообщает Дима, который работает в компании уже 7 месяцев. – Но больше всего мне нравится доставлять именно еду из ресторанов, потому что ты просто забираешь заказ и доставляешь его клиенту. С другими заказами бывает сложнее, потому что тратится больше времени. Чтобы понять все нюансы, нужно не один день поработать курьером и доставить не один десяток товаров, и тогда узнаешь, что лучше. Если у тебя хороший рейтинг (то есть делаешь много доставок и при этом очень быстро), то у тебя больше заказов. А я не люблю сидеть без дела. Некоторые переходят на "эксклюзив" и доставляют только еду из "Мака". Я не люблю доставлять личные посылки. В отличие от моих коллег, со мной никаких историй не случалось, но все равно всегда есть какой-то страх. Клиенты разные бывают, да и аферистов хватает. А в целом, работой курьера доволен. Ты исследуешь город, бываешь в интересных местах и при этом поддерживаешь себя в отличной физической форме".

Uber Eats

Uber Eats – это проект международного стартапа Uber, который представлен более чем в 500 городах мира, а с февраля 2019 года – и в Киеве. К сервису подключены более 200 заведений столицы.

Условия для курьеров Uber Eats

Что доставляют: только еду из ресторанов

Рабочий график: с 10:00 до 22:00

Время на доставку: 35-45 минут без учета времени приготовления заказа

На чем можно осуществлять доставку: автомобиль, скутер, велосипед

Возможность работы пешим курьером: нет

Что выдают курьеру: сумку (депозит за сумку 1000 грн, если работаешь на своем транспорте)

Доход: от 10 до 20 тыс грн в месяц

Оплата труда: ежедневно, еженедельно

Олег работает курьером в Uber Eats всего пару месяцев.

"На работу устроился по рекомендации одногруппника. Для меня было важно, что я сам смогу составлять свой график работы. Хоть учусь на заочке, но пропускать начитку и сессию не планировал, - объясняет Олег. – Устроился без проблем, а доставки делаю на собственном велосипеде. Во-первых, так выгоднее в плане зароботка, а во-вторых, брать транспорт компании или арендовать – это риск, как по мне. Мой доход – это оплата за часы онлайн + чаевые. Бонусы предполагаются только за работу в загруженные часы (обеденное и вечернее время), а также в плохую погоду. Первые недели работы были сложными: тяжело физически и к тому же не понимаешь, что и как работает. А когда вникаешь, становишься проворнее, успеваешь осуществлять больше заказов. А больше заказов – это больше денег. Главными минусами своей ежедневной работы считаю отсутствие велосипедных дорожек в городе и невозможность отказаться от заказа в плохую погоду. Нет, отказаться ты, конечно, можешь, но, разумеется, до того, как взял заказ. И в этом случае у тебя просто неоплачиваемый простой и падающий рейтинг. А если принял заказ и дождь настиг тебя уже в пути, то заказ нужно доставить любой ценой. Хорошо, что клиенты понимающие попадаются: могут предложить согревающего чая".

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