Расследование "Роттердам+" дискредитирует Украину в глазах международных партнеров, – адвокат

Расследование по делу "Роттердам+" может обернуться фиаско для правоохранительной системы и дискредитировать государственную власть в глазах международных партнеров и доноров Украины. Об этом заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в эфире телеканала "112 Украина", пишет "РБК-Украина".

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"Мы очень надеемся, что орган досудебного расследования, примет единственно возможное законное решение в этом случае – закрыть дело. Поскольку в противном случае это бы полностью дискредитировало институт президентства в Украине в целом", - отметила адвокат.

По ее словам, речь идет не только о президенте, который лично подписал меморандум с МВФ, в котором зафиксирован принцип импортного паритета для определения цены на газ, но и обо всей государственной власти, которая в отношении природного газа признала этот подход наиболее эффективным и наиболее прогрессивным.

"Это будет полное фиаско правоохранительной системы. И это будет дискредитация Украины в глазах мирового сообщества, европейского сообщества", – добавила адвокат.

По ее словам, более чем за три года расследования НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих причинение убытков, получение неправомерной выгоды или заговора.

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"У следствия не только нет доказательств, которые бы подтверждали вину подозреваемых. А наоборот, они собрали даже такие доказательства, такие экспертные исследования, которые подтверждают отсутствие убытков", – подчеркнула адвокат.

Закрыть дело, по мнению Дригваль, следствию мешают "личные политические, профессиональные амбиции руководителей правоохранительных органов".

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Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля с целью установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в 2016-2019 годах. Формула предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля.

Формулу отменили 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля 2020 года по поручению Офиса президента и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на поставку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

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Цену газа для населения с февраля 2020 года устанавливают по аналогичной формуле "Амстердам+".

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

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