Долг Украины приближается к "безопасному" уровню – Минфин

Сегодня, 10:25

В ведомстве подсчитали соотношение размера госдолга и ВВП Украины 

Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Соотношение государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

"Впервые с 2011 года этот процент уменьшился и стал приближаться к безопасному значению в 60%. Основная причина – низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", – написал Буца на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году – с 39,9% до 69,4% – произошел в основном из-за политики "фанатов гривни по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило.

"Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по уменьшению валютной составляющей государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", – уверен Буца.

Как сообщалось, валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составил 116,578 млрд долларов. 

Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу. 

При этом Министерство финансов оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в 305,926 млрд грн. По данным Минфина, 63,2% из этой суммы составят выплаты по внутреннему долгу, а 36,8% – по внешнему.
Украина, ВВП, госдолг, внешний долг, валовой внешний долг

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Источник:

"Сегодня"

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