Реформа ГФС: стали известны новые подробности
Министерство финансов получило уже 13 предложений о реформе ГФС
Министерство финансов Украины получило предложения от 13 участников Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы (ГФС), сообщила пресс-служба Минфина на странице в Facebook.
Свои инициативы направили представители ГФС и бизнеса, а также международные эксперты.
"Полученные предложения прорабатываются специалистами Минфина, после чего будут подготовлены соответствующие проекты положений, которые после обсуждения рабочей группой будут направлены на рассмотрение правительства в установленном порядке", – сказано в сообщении.
В Министерстве добавили, что уже начали работать над изменениями в законодательство, в том числе и Налоговый кодекс.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Ранее участники этой группы направили шесть предложений по реформированию Службы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Реформа ГФС: стали известны новые подробности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Налоговая за месяц насчитала 335 украинцев-миллионеров
Граждане начали подавать декларации о прошлогодних доходах
"Охота" на зарплаты в конвертах из-за субсидий: появилась инициатива ГФС
Минфину предложили учитывать неофициальные зарплаты при начислении субсидий