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Реформа ГФС: стали известны новые подробности

Сегодня, 06:09

Министерство финансов получило уже 13 предложений о реформе ГФС

Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook
Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook.
Реформа ГФС: стали известны новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/18b/1c5/5c618b1c54149.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/18b/1c5/5c618b1c54149.jpg Экономика Министерство финансов получило уже 13 предложений о реформе ГФС

Министерство финансов Украины получило предложения от 13 участников Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы (ГФС), сообщила пресс-служба Минфина на странице в Facebook.

Свои инициативы направили представители ГФС и бизнеса, а также международные эксперты.

"Полученные предложения прорабатываются специалистами Минфина, после чего будут подготовлены соответствующие проекты положений, которые после обсуждения рабочей группой будут направлены на рассмотрение правительства в установленном порядке", – сказано в сообщении.

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В Министерстве добавили, что уже начали работать над изменениями в законодательство, в том числе и Налоговый кодекс.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Ранее участники этой группы направили шесть предложений по реформированию Службы.

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Тег реформа, Минфин, ГФС, Минфин Украины

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